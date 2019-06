Anticipazioni Il Segreto | trame Spagna | Antolina frana da un dirupo mentre cerca vendetta

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di venerdì 28 giugno 2019 : anticipazioni puntata 1985 de Il SEGRETO di venerdì 28 giugno 2019: La dedizione di Elsa nei confronti dei malati di varicella non passa inosservata e sia il dottor Zabaleda che tutti i paesani cambiano idea in positivo riguardo alla ragazza. Si rivelerà piuttosto ostile, invece, il nuovo medico che giunge all’ospedale di campagna… Poco prima del matrimonio, Julieta sparisce! Alla villa, Fernando riprende finalmente conoscenza e ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Antolina riconquista la fiducia di Isaac salvando Elsa : Antolina non delude Isaac, quando Elsa accusa un malore, le somministra una pillola che le salva la vita. Sarà davvero cambiata?

IL SEGRETO/ Anticipazioni 27 giugno : Elsa aiuta gli infermieri in assenza di Zabaleta : Il SEGRETO, cosa accadrà durante la nuova puntata in onda oggi, giovedì 27 giugno 2019? La varicella si espande a macchia d'olio...

Il Segreto Anticipazioni 28 giugno 2019 : Julieta è scomparsa! : A poco tempo dalle nozze, Julieta scompare nel nulla. Elsa viene lodata da tutto il paese ma deve affrontare lo sdegno del nuovo medico, arrivato all'ospedale.

Anticipazioni Il Segreto - chi è davvero Alvaro? Il complotto con Antolina : Il Segreto Anticipazioni, Elsa si avvicina ad Alvaro: lui non ha buone intenzioni, il complotto con Antolina Le Anticipazioni de Il Segreto parlano del reale motivo per cui Alvaro è a Puente Viejo. Il medico, arrivato per aiutare il dottor Zabaleta ad affrontare l’epidemia della varicella, inizia subito ad avere degli scontri con Elsa. I […] L'articolo Anticipazioni Il Segreto, chi è davvero Alvaro? Il complotto con Antolina proviene ...

Il segreto - Anticipazioni dall'1 al 5 luglio : Elsa deciderà di restare a Puente Viejo : Secondo le prime anticipazioni della prossima settimana della soap opera spagnola "Il segreto", durante le prossime puntate che andranno in onda da lunedì 1 luglio a venerdì 5 luglio su Canale 5, Elsa Laguna che aveva deciso di lasciare Puente Viejo per non soffrire più e allontanarsi dal suo amato, cambierà idea. Infatti, non lascerà più il paesino spagnolo, ma resterà per assistere gli ammalati di varicella. Così non si fermeranno gli intrighi ...

Il Segreto : ANTOLINA MUORE? [Anticipazioni puntate spagnole] : La perfida ANTOLINA Ramos (Maria Lima) ha i giorni contati nelle puntate spagnole de Il Segreto? Grazie alle anticipazioni rilasciate dalla rivista SuperTele sembrerebbe di sì, ma cerchiamo di capire brevemente che cosa sta succedendo attualmente in terra iberica… Il Segreto, news spagnole: ANTOLINA è stata scoperta ANTOLINA, grazie ad un piano messo in atto da Elsa (Alejandra Meco) e Isaac (Ibrahim Al Shami), è stata totalmente scoperta: la ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Elsa fa confessare ad Antolina i suoi crimini : La lunga trama relativa agli intrighi della terribile Antolina potrebbe giungere al termine nelle prossime puntate spagnole de Il Segreto. La dark lady, infatti, commetterà un errore fatale, confessando ad Elsa i crimini da lei commessi in passato. La svolta in tal senso arriverà grazie ad un piano ben orchestrato da Isaac e dalla Laguna che non crederanno al cambiamento dell'ex ancella. Quest'ultima farà a ritorno a Puente Viejo dopo un periodo ...

Il Segreto Anticipazioni : cosa nasconde ALVARO? : Nelle puntate italiane de Il Segreto già andate in onda, i telespettatori hanno fatto la conoscenza del dottor Alvaro Fernandez (Alessandro Bruni): quest’ultimo ha prestato soccorso ad Antolina (Maria Lima) nei difficili momenti dell’aborto, che lei stessa si è procurata. Se avete già letto i nostri precedenti post, sapete però che il medico avrà parecchio a che fare con Elsa Laguna (Alejandra Meco)… Il Segreto, trame: Alvaro ed ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : Maria in cura per tornare a camminare : Drammi e intrighi continueranno a caratterizzare le trame de Il Segreto anche nelle puntate spagnole. Il ritorno di Antolina a Puente Viejo sarà il grande protagonista, insieme al tentativo di Elsa e Isaac di smascherare la terribile donna una volta per tutte. Per questo motivo, la Laguna farà credere alla rivale in amore di essere in punto di morte nella speranza che lei gli confessi tutti i suoi crimini. Non si sbaglierà dato che Antolina ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di giovedì 27 giugno 2019 : anticipazioni puntata 1984 de Il SEGRETO di giovedì 27 giugno 2019: A Puente Viejo, sono sempre più gli abitanti colpiti dalla varicella. Elsa è immune alla malattia e così si offre volontaria per assistere gli infermi in assenza del dottor Zabaleta, mentre paese tutti tentano di fare il possibile procurando viveri, lenzuola e coperte… Fernando Mesia comincia decisamente a riprendersi e alla villa c’è un clima più sereno, ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Prudencio in fin di vita per salvare Julieta : Quando i Molero sparano contro Saul e Julieta, Prudencio per salvare la ex fa da scudo, mettendo in pericolo la sua stessa vita.

Il Segreto Anticipazioni 26 giugno 2019 : Chi salverà i figli di Maria? : Fernando trova Esperanza e Beltran e a rischio della sua stessa vita, li salva. Intanto il virus della varicella colpisce Puente Viejo.

Il Segreto Anticipazioni : FE e MAURICIO - sarà addio! Ecco perché… : Nel corso della puntata 2020 della telenovela Il Segreto, i telespettatori italiani dovranno salutare per sempre la simpatica Fe Perez (Marta Tomasa Worner), la quale si troverà costretta a lasciare per sempre Puente Viejo al fine di non essere rintracciata da Faustino, un uomo che tenterà di ucciderla. Ricapitoliamo insieme come si arriverà a questa uscita di scena, ad oggi definitiva… Il Segreto, trame: MAURICIO inscena le morte di FE Dando ...