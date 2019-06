Anticipazioni Il Segreto | puntate spagnole | Elsa fa confessare ad Antolina i suoi crimini

Il Segreto Anticipazioni : cosa nasconde ALVARO? : Nelle puntate italiane de Il Segreto già andate in onda, i telespettatori hanno fatto la conoscenza del dottor Alvaro Fernandez (Alessandro Bruni): quest’ultimo ha prestato soccorso ad Antolina (Maria Lima) nei difficili momenti dell’aborto, che lei stessa si è procurata. Se avete già letto i nostri precedenti post, sapete però che il medico avrà parecchio a che fare con Elsa Laguna (Alejandra Meco)… Il Segreto, trame: Alvaro ed ...

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : Maria in cura per tornare a camminare : Drammi e intrighi continueranno a caratterizzare le trame de Il Segreto anche nelle puntate spagnole. Il ritorno di Antolina a Puente Viejo sarà il grande protagonista, insieme al tentativo di Elsa e Isaac di smascherare la terribile donna una volta per tutte. Per questo motivo, la Laguna farà credere alla rivale in amore di essere in punto di morte nella speranza che lei gli confessi tutti i suoi crimini. Non si sbaglierà dato che Antolina ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di giovedì 27 giugno 2019 : anticipazioni puntata 1984 de Il SEGRETO di giovedì 27 giugno 2019: A Puente Viejo, sono sempre più gli abitanti colpiti dalla varicella. Elsa è immune alla malattia e così si offre volontaria per assistere gli infermi in assenza del dottor Zabaleta, mentre paese tutti tentano di fare il possibile procurando viveri, lenzuola e coperte… Fernando Mesia comincia decisamente a riprendersi e alla villa c’è un clima più sereno, ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Prudencio in fin di vita per salvare Julieta : Quando i Molero sparano contro Saul e Julieta, Prudencio per salvare la ex fa da scudo, mettendo in pericolo la sua stessa vita.

Il Segreto Anticipazioni 26 giugno 2019 : Chi salverà i figli di Maria? : Fernando trova Esperanza e Beltran e a rischio della sua stessa vita, li salva. Intanto il virus della varicella colpisce Puente Viejo.

Il Segreto Anticipazioni : FE e MAURICIO - sarà addio! Ecco perché… : Nel corso della puntata 2020 della telenovela Il Segreto, i telespettatori italiani dovranno salutare per sempre la simpatica Fe Perez (Marta Tomasa Worner), la quale si troverà costretta a lasciare per sempre Puente Viejo al fine di non essere rintracciata da Faustino, un uomo che tenterà di ucciderla. Ricapitoliamo insieme come si arriverà a questa uscita di scena, ad oggi definitiva… Il Segreto, trame: MAURICIO inscena le morte di FE Dando ...

Il Segreto Anticipazioni - Irene (Rebeca Sala) : “Ho lasciato tutto” : anticipazioni Il Segreto, Irene Campuzano. Parla l’attrice: “Ho lasciato tutto per un sogno” Si è raccontata con una breve intervista pubblicata sull’ultimo numero del settimanale TvMia Rebeca Sala, l’attrice che ne Il Segreto interpreta Irene. Per la rivista in questione, l’artista spagnola ha parlato della sua vita privata, ma anche della sua carriera, ribadendo quanto già dichiarato in un’altra ...

Anticipazioni Il Segreto - puntate spagnole : Antolina confessa i suoi crimini alla Laguna : La crudeltà di Antolina continuerà ad essere protagonista delle puntate spagnole de Il Segreto nel corso delle quali la dark lady tornerà a Puente Viejo dopo una prima fuga. Durante la sua assenza, Isaac ed Elsa saranno di nuovo felici insieme anche se saranno costretti a fare i conti con un nuovo dramma. La Laguna scoprirà di avere gravi problemi di cuore e solo un delicato intervento chirurgico potrà evitare che le accada il peggio. alla fine ...

IL SEGRETO - Anticipazioni puntata di mercoledì 26 giugno 2019 : anticipazioni puntata 1983 de Il SEGRETO di mercoledì 26 giugno 2019: Fernando ce la fa fortunatamente a salvare i bambini di María, ma la caduta e lo sforzo eccessivo gli hanno provocato seri problemi ai polmoni. A Puente Viejo è giunta la notte di Capodanno, ma nessuno ha voglia di festeggiare: nel paesino è in atto un’epidemia e la situazione a causa della varicella è grave… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook ...

Il Segreto Anticipazioni 26 giugno 2019 : Fernando salva i figli di Maria : Fernando trova Esperanza e Beltran e a rischio della sua stessa vita, li salva. Intanto il virus della varicella colpisce Puente Viejo.

Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate 1-6 luglio 2019 : Saul e Julieta Si Sposano! : Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 1 a sabato 6 luglio 2019: Saul e Julieta marito e moglie! Arriva l’amico cubano di Maria. Isaac geloso… Anticipazioni Il Segreto: Saul e Julieta si giurano amore eterno in un’atmosfera molto tesa a causa della possibile vendetta dei Molero! Sta per nascere una nuova coppia… quella formata da Alvaro e Elsa! Isaac, geloso, rivela di non fidarsi del nuovo dottore. La ...

Anticipazioni Il Segreto fino al 5 luglio : Gonzalo dice addio a Maria - Saul trova Julieta : Le Anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate in onda dal 1° al 5 luglio si concentrano ancora sull'epidemia di varicella che metterà alla prova gli abitanti di Puente Viejo. Elsa sarà impegnata in prima fila nell'ospedale da campo creato per l'occasione e in questa sua nuova avventura si troverà a trascorrere il tempo in compagnia del dottor Alvaro. Tra loro l'inizio non sarà promettente, ma con il passare del tempo lui si renderà conto ...

Il Segreto Anticipazioni 25 giugno 2019 : Fernando trova un indizio utile per salvare Esperanza e Beltran : Fernando vuole aiutare Maria nella ricerca di Esperanza e Beltran e trova una traccia importante per la loro ricerca.

Anticipazioni spagnole Il Segreto : arriva Lola e si innamora di Prudencio : Continua l'appuntamento con la longeva soap opera spagnola 'Il Segreto' che riesce a tenere alta l'attenzione dei telespettatori con l'arrivo di nuovi personaggi. arriva il momento delle new entry tra cui spicca il nome dell'attrice Lucia Margò che è entrata nelle trame spagnole da un mese mettendosi a confronto con un ruolo ricco di sorprese. La giovane interprete veste il ruolo di Lola, una ragazza orfana che si distingue per semplicità e ...