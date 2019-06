Anna Dello Russo a Fashion Flair | «Lo smartphone è il nuovo oggetto del desiderio»

Morti in piazza San Carlo : la banda dello spray condAnnata a Torino a dieci anni : Cala il silenzio in piazza San Carlo. La folla attonita guarda l’esultanza di Cristiano Ronaldo, autore del terzo gol. Il futuro asso bianconero spegne i sogni dei tifosi juventini. Sono le 22,15 del 3 giugno 2017. Una calda serata. Tra la folla, un gruppo di ragazzini si muove per fare razzia di collanine. Spruzzano spray al peperoncino per disori...

ESCLUSIVA On. Del Barba - PD - : "L'Europa deve consentire la transizione energetica e il cambiamento del modello di sviluppo. CAnnabis? ... : Nel programma elettorale vi siete proposti per un 'Green New Deal', in favore dell'ambiente e di una economia ecologica: ci esponga meglio questo vostro concetto… Sull'ambiente il ruolo del pubblico, ...

"Caro Joe - quello nella foto non è CAnnavacciuolo ma un modello con problemi di obesità" : “Caro Joe, la persona ritratta nella foto non è Antonino Cannavacciuolo ma uno dei modelli da noi fotografati per un progetto che vuole sensibilizzare il pubblico italiano sul problema dell’obesità”. A rivolgersi a Bastianich, giudice di Masterchef, sono gli organizzatori e gli artisti della mostra “Beyond the body – Ogni corpo racconta la sua storia”. Joe Bastianich, infatti, nelle scorse ...

"I miei figli hanno un padre assente". A Domenica In il rimpianto dello Chef CAnnavacciuolo : Intervenuto a Domenica In , nel salotto pomeridiano di Rai Uno, lo Chef Cannavacciuolo si racconta a 360 gradi, rivelando una parte della sua vita privata che, fino ad ora, nessuno era a conoscenza. ...