Angela Nasti lascia l’Italia dopo la rottura con Alessio Campoli

Luca Daffrè dimentica Angela Nasti con un’amica di Cecilia Rodriguez : Luca Daffrè, ex corteggiatore di Angela Nasti, sembra abbia voltato definitivamente pagina grazie a Giorgia Pacciariello, grande amica di Cecilia Rodriguez. È stato la non scelta di Angela Nasti e ora, dopo qualche settimana dalla fine di Uomini e Donne, Luca Daffrè sembra aver dimenticato la ex tronista grazie ad un’amica di Cecilia Rodriguez.-- L’ex corteggiatore della Nasti era uno dei più quotati per la scelta finale, ma a conclusione del ...

Uomini e Donne : Angela Nasti e il flirt con Guido - la replica dell'ex tronista : "Non c’è nessuna storia se non un amico sul quale avete tentato di ricamare del gossip" lo sfogo su Instagram della giovane campana.

Uomini e donne - Angela Nasti pizzicata con Grimaldi : è bufera nei social network : Il dating show Uomini e donne continua le sue vacanze estive ma i suoi protagonisti non mancano di incuriosire i telespettatori con le succose novità che li riguardano. La più attiva, da questo punto di vista, è l'ex tronista Angela Nasti che sta facendo parlare di sé per la rottura con Alessio Campoli. Dopo la scelta, avvenuta in diretta a fine maggio, la napoletana è partita per Ibiza insieme alla sua famiglia e poi ha rivisto il fidanzato in ...