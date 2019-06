Altro che Spa | acque calde e naturali a Pantelleria | centro benessere a cielo aperto

Hai un Altro! Sveglia la moglie di notte e la riempie di botte perché geloso : La donna, a causa delle penose condizioni di vita a cui era sottoposta, ha deciso di scappare dalla casa coniugale e di rivolgersi a un centro antiviolenza e alla polizia. Insulti, schiaffi e umiliazioni. Anche in piena notte e tutto per una questione di gelosia. E così la polizia di Novara ha arrestato un uomo residente a Vercelli, di 47 anni, per il reato di maltrattamenti in famiglia commesso nei confronti della moglie. L'uomo era ...

Cucchi - i periti della famiglia : “Senza pestaggio non sarebbe morto - Altro che fame e sete”. Difese : “Traumi non c’entrano” : altro che morte per malnutrizione o epilessia. Per i periti della famiglia Cucchi sono ipotesi che non hanno fondamento scientifico. Al contrario, rivendicano i consulenti, “senza il pestaggio subito” il giovane geometra romano “Stefano Cucchi non sarebbe morto“. Lo hanno rivendicato nel corso dell’ultima udienza del processo bis, in corso nell’Aula bunker di Rebibbia, a Roma. “Le cause del decesso di ...

Call of Duty : Black Ops 4 si aggiorna grazie ad una nuova patch che aggiunge i Contratti e molto Altro : Call of Duty: Black Ops 4 si aggiorna con la nuova patch versione 1.19 disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.Tra le novità, probabilmente la più interessante è sicuramente l'introduzione dei Contratti, ovvero un nuovo sistema che permetterà di sbloccare i contenuti.I Contratti saranno disponibili per tutte le modalità: Zombie, Blackout, Multiplayer e League Play e consentono di ottenere contenuti più velocemente rispetto a prima. ...

Donald Trump vorrebbe Mario Draghi alla Fed : "Altro che Powell - ci vorrebbe lui" : Secondo Donald Trump, alla Federal Reserve “dovremmo avere Draghi al posto” del governatore Jerome Powell, che secondo lui “non sta facendo un buon lavoro”. In una intervista a Fox Business, l’inquilino della Casa Bianca - che ha il potere di scegliere il numero uno della banca centrale Usa, che poi deve essere approvato al Senato - ha espresso il suo gradimento per l’italiano che sta per lasciare la guida ...

Altro che abbassare le tasse : la pressione fiscale aumenta dello 0 - 3% - livello più alto dal 2015 : La pressione fiscale, nel primo trimestre del 2019, aumenta dello 0,3% e si attesta al 38%: livello più alto toccato dal 2015. Il confronto va effettuato con lo stesso trimestre degli anni precedenti e l'aumento è evidente. A rivelarlo sono i dati diffusi dall'Istat che mostrano anche un indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil del 4,1%.Continua a leggere

Manduria - anziano vittima della baby-gang : altri nove arresti - otto sono minori. “Calci e pugni anche a un Altro invalido” : nove persone arrestate, 8 delle quali minorenni, per le violenze contro Antonio Cosimo Stano, 65 anni, morto ad aprile dopo essere stato picchiato e torturato nella sua casa a Manduria, nel Tarantino. Ma non solo: perché nel capo d’imputazione per i nuovi arresti, disposti dopo gli otto di maggio nei confronti di un’altro gruppo di bulli, è stata ricostruita anche l’aggressione per “puro passatempo” di un altro ...

A corredo di Samsung Galaxy Note 10 nient’Altro che i soliti accessori secondo MobileFun : Samsung Galaxy Note 10 e famiglia potrebbero non avere in dote nessun nuovo accessorio da sfoggiare: le custodie dovrebbero essere quelle già viste in passato secondo i dati in possesso da MobileFun. L'articolo A corredo di Samsung Galaxy Note 10 nient’altro che i soliti accessori secondo MobileFun proviene da TuttoAndroid.

Offerte Amazon Martedì 25 : una pioggia di sconti su prodotti AUKEY - portatili - casse - periferiche gaming e tanto Altro! : Nelle Offerte Amazon del Giorno troverete costantemente aggiornate le Offerte che Amazon dedica ai suoi utenti, con sconti ed Offerte lampo su tantissime categorie differenti come: smartphone, accessori, computer, gaming, fotografia, elettronica e molto altro! leggi di più...

L’uomo con le nespole : le foto dicono ciò che vogliamo sentirci dire. Altro che dignità del Sud : Sta suscitando da giorni una certa commozione la fotografia di un uomo anziano appoggiato a un muro mentre guarda per terra, vicino a una bilancia e a delle cassette di nespole (ah, frutto quanto mai verista!). L’uomo è stato immortalato a Civita, comune dell’Arbëria (la comunità degli albanesi d’Italia) in provincia di Cosenza. QuelL’uomo anziano “vestito in modo elegante”, che attende con mitezza che qualcuno compri il suo ...

Formula 1 – Vettel tutt’Altro che scoraggiato : “Lewis passeggiava in Francia! Io forse non sorrido tanto - ma…” : Sebastian Vettel, i problemi della Ferrari e l’amore per il team del Cavallino: le parole del tedesco dopo il Gp di Francia E’ andato in scena domenica il Gp di Francia 2019 di Formula 1: i piloti si sono sfidati sul circuito di Le Castellet e torneranno in pista prestissimo, già venerdì per le prime prove libere del Gp di Austria. Al Paul Ricard non è stato un weekend soddisfacente per Sebastian Vettel: dopo il deludente ...

Formula 1 – Vettel tutt’Altro che scoraggiato : “Lewis passeggiava in Francia! Io forse non sorrido tanto - ma…” : Sebastian Vettel, i problemi della Ferrari e l’amore per il team del Cavallino: le parole del tedesco dopo il Gp di Francia E’ andato in scena domenica il Gp di Francia 2019 di Formula 1: i piloti si sono sfidati sul circuito di Le Castellet e torneranno in pista prestissimo, già venerdì per le prime prove libere del Gp di Austria. Al Paul Ricard non è stato un weekend soddisfacente per Sebastian Vettel: dopo il deludente ...

Altro che biscotto - l’Italia U21 si è eliminata da sola : smettiamola di dare la colpa dei nostri fallimenti agli altri : Francia-Romania finisce 0-0 e l’Italia U21 abbandona gli Europei: ma guai a parlare di biscotti. Gli azzurrini si sono eliminati con le loro stesse mani e una buona dose d’inesperienza Dopo la vittoria ottenuta sul Belgio nell’ultima partita del girone, l’Italia U21 si è seduta sul divano a sperare (o gufare) che Francia e Romania si giocassero la loro ultima partita a viso aperto. L’ipotesi di un pareggio che qualificasse ...

Altro che prima gli italiani : nessun film italiano (per ora) alla Festa del cinema di Roma : Nella stessa giornata in cui la Mostra Internazionale d’Arte cinematografica di Venezia annuncia che sarà una donna, la regista argentina Lucrecia Martel a presiedere la Giuria internazionale della 76ma edizione, dopo aver già annunciato che i Leoni d’Oro alla Carriera andranno a Julie Andrews e a Pedro Almodovar, Antonio Monda risponde dando qualche anticipazione di quella che sarà la “sua” Festa del ...

Eliana Michelazzo - Valeria Marini confessa : "L'ho vista l'Altro giorno - e...". Parole pesanti su Pamela Prati : Valeria Marini risponde alle domande di Pierluigi Diaco nel corso della puntata di Io e te. Tra le curiosità, spunta un vecchio flirt con Jovanotti. Come è stato baciarlo? "Bellissimo, ma eravamo ragazzini. Era come è adesso, pieno di vita, bellissimo". Valeria ha parlato della sua carriera conferma