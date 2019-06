Altri due barconi verso l' Italia | Salvini | Questa volta li fermo

ilgiornale

(Di giovedì 27 giugno 2019) Mauro Indelicato Il ministro dell'interno Matteoannuncia a Porta a Porta di aver dato ordine a due motovedette di bloccare l'ingresso in acquene diduecon migranti a bordi avvistati in acque Sar maltesi Non solo Sea Watch 3, ma anchecasi che in questo torrido inizio d’estate (e non solo per le temperature) si susseguono giorno dopo giorno sul fronte immigrazione. Il Viminale dà notizia della presenza di due imbarcazioni con complessivamente una quarantina di migranti a bordi attualmente in acque Sar maltesi, con dunque la competenza in mano al governo di La Valletta per quanto concerne la sicurezza. Intervenuto su Porta a Porta su Raiuno nelle scorse ore, il ministro dell’interno Matteoafferma di aver dato l’ordine di fermare questi mezzi prima dell’ingresso in acquene: “È una questione di principio – tuona il titolare ...

Mov5Stelle : Leggendo certe critiche da parte dei sindacati, ci vengono in mente due cose: o certi sindacati non hanno mai letto… - matteosalvinimi : #Salvini: Ringrazio Forze dell’ordine. In questi minuti in Sicilia stanno facendo perquisizioni antimafia nel trapa… - Ettore_Rosato : Questa foto dice molto sul tentativo di accreditare Conte come un premier in grado di condurre trattative. Stesso l… -