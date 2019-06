Allerta caldo | livelli di ozono oltre la soglia d'allarme in pianura Padana

Caldo africano in Liguria : Allerta meteo per disagio fisiologico : Siamo ormai entrati nella fase più pesante dell’ondata di Caldo che interessa anche la Liguria da alcuni giorni. Temperature molto elevate e aumento del tasso di umidità hanno portato, dunque, all’emissione, da parte di Arpal di un avviso meteorologico relativo all’elevato disagio fisiologico. Infatti, l’anticiclone di matrice africana che staziona sull’Europa, oggi giovedì 27 giugno, provocherà temperature decisamente al di sopra ...

Allerta caldo desertico! Le città più bollenti - un vero sudario : Meteo rovente. Tra poche ore entreremo nella fase più bollente di questa eccezionale ondata di caldo africano che sta colpendo molte zone del nostro Paese. In arrivo “il picco di caldo da primato con temperature massime che schizzeranno fino a toccare valori prossimi ai 42-43° sul Nord-Ovest e intorno ai 39-40° sul resto del Nord e su alcuni tratti interni del Centro” fa sapere il team de ‘ILMeteo.it’, avvertendo che “a peggiorare le cose ci ...

Allerta caldo tra oggi e domani - a nord si sfioreranno i 40 gradi : Roma - La lingua di aria rovente che si innalza dal nord Africa, ed in particolare dall'Algeria, risalendo il Mediterraneo e puntando verso l'Europa centrale passando per l'Italia sta raggiungendo il culmine proprio in queste ore sulle nostre regioni. Il tempo si manterrà in prevalenza stabile, salvo qualche temporale di calore su Calabria, Sicilia, estremo nordest, venerdì Appennino, tirreniche e Prealpi, ma ...

Meteo - Allerta caldo : picco delle temperature - tra oggi e domani giornate da bollino rosso : Tra giovedì e venerdì le temperature raggiungeranno il picco attestandosi in alcuni casi oltre i 40 gradi. Per questo il Ministero della salute ha diramato un bollettino di allerta per il caldo identificando con un bollino rosso le città più a rischio. Dal weekend però, grazie ad aria leggermente più fresca, l'afa darà un po' di tregua.

Meteo - Allerta caldo record : 40 gradi/ Da Torino a Milano : Centro-Nord in ginocchio : Meteo, ondata di caldo africano: il bollettino del Ministero, bollino rosso in 6 città, emergenza anche a Milano, attesi 40 gradi.

Caldo africano ed emergenza rifiuti - la Regione Lazio Allerta le Asl : “A Roma possibili effetti sulla salute pubblica” : Allarme della Regione Lazio che sui possibili effetti sulla salute pubblica della presenza di rifiuti nelle strade di Roma ha allertato le Asl. ”In reLazione al protrarsi della mancata raccolta dei rifiuti solidi urbani nella città di Roma e contemporaneamente alla situazione di ondate di calore che hanno raggiunto la soglia di bollino rosso sono stati oggi allertati tutti i direttori dei Servizi di igiene e sanità pubblica (Sisp) delle ...

Caldo africano - record di +31°C al Brennero e in Alto Adige scatta l’Allerta : domani possibili +41°C : In Alto Adige, come su tutto il Nord Italia, scatta l’allerta mentre ci avviciniamo al picco di questa ondata di Caldo africano previsto proprio per domani, quando tra Bolzano e la Bassa Atesina il termometro potrebbe schizzare a +41°C, valore mai registrato dal 1956, ovvero l’anno dell’inizio delle misurazioni meteorologiche. Se Merano ha già toccato i +40°C, lo storico valico del Brennero ha registrato +31°C, valore mai ...

Ondata di caldo estremo imminente : Allerta da bollino rosso in numerose citta' : Come vi abbiamo già informato in altri articoli, l'Ondata di caldo di matrice nord-africana già in atto sull'Italia centro-settentrionale si intensificherà nelle giornate di Giovedì e Venerdì...

Caldo africano in arrivo - Allerta per “temperature estreme” in Emilia-Romagna : picchi “intorno a +38°C” : “Per la giornata di domani 27 giugno si prevedono temperature massime intorno ai 37°C sulle aree interne di pianura con picchi intorno ai 38°C più probabili lungo l’asta del Po“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diffuso un’allerta meteo per “temperature estreme” valida “dalle 00:00 del 27 giugno 2019 fino alle 00:00 del 28 giugno 2019”. “allerta gialla per ...

Caldo Padova : massima Allerta in Comune - aiuti agli anziani : massima allerta in Comune a Padova per il Caldo eccezionale previsto nei prossimi giorni: e sono state attivate iniziative per aiutare gli anziani a superare il picco di calore. In considerazione dell’ondata di Caldo prevista nei prossimi giorni il Settore Servizi Sociali del Comune di Padova, si è attivato per aumentare l’offerta di servizi dedicati agli anziani, la fascia che più del resto della popolazione soffre le temperature estive sopra ...

Allerta caldo africano in arrivo : ecco l’ELENCO delle città con “bollino rosso” fino al 28 giugno : Al via l’ondata di Caldo africano che stringerà nella sua morsa gran parte d’Europa e dell’Italia: è stato pubblicato il bollettino odierno del Ministero della Salute, che contrassegna domani 6 città con bollino “rosso“, mentre domani saliranno a 16. Di seguito l’elenco delle città oggetto di monitoraggio e i dettagli dei livelli di rischio. Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello ...

Clima - Allerta Onu : i ricchi abiteranno il Nord più fresco. I poveri tutti al caldo : Il mondo sta galoppando verso uno scenario di «apartheid Climatico». Lo afferma un severissimo e preoccupato rapporto delle Nazioni Unite, presentato ieri dal giurista australiano Philip G. Alston, relatore speciale dell’Onu sui diritti umani e la povertà estrema. Secondo il rapporto - che verrà formalmente discusso alla prossima sessione dello Hum...