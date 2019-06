Allerta caldo desertico! Le città più bollenti, un vero sudario

(Di giovedì 27 giugno 2019) Meteo rovente. Tra poche ore entreremo nella fase più bollente di questa eccezionale ondata diafricano che sta colpendo molte zone del nostro Paese. In arrivo “il picco dida primato con temperature massime che schizzeranno fino a toccare valori prossimi ai 42-43° sul Nord-Ovest e intorno ai 39-40° sul resto del Nord e su alcuni tratti interni del Centro” fa sapere il team de ‘ILMeteo.it’, avvertendo che “a peggiorare le cose ci penserà anche l’elevato tasso di umidità che provocherà una forte e pericolosa sensazione di disagio fisico. Gli indici di calore, infatti, andranno alle stelle portando i valori delle temperature percepite ben più in alto”.Lepiùdi questi due giorni saranno quelle del Piemonte con Vercelli, Asti e Alessandria che toccheranno 41-43°C, poi la Lombardia con 41°C a Pavia e 39°C a Milano e 39-40°C invece sudel Veneto comena, Vicenza, Padova e Rovigo e su quelle dell’Emilia Romagna come Bologna e Ferrara. Al Centro ilafricano arroventerà Firenze e Prato con 39-40°C, mentre Roma si fermerà ‘soltanto’ a 37°C.“Se di giorno la canicola sarà opprimente – avvertono gli esperti – si soffrirà tantissimo anche di notte, non solo per l’elevato tasso di umidità ma per via delle ore di buio che in questo periodo sono praticamente ai minimi. Insomma, i valori notturni non avranno dunque la possibilità di riuscire liberamente a scendere e la notte sarà un”.