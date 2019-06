Alitalia | Di Maio | ‘Atlantia decotta quando toglieremo concessioni | non può salvarla’ La

Alitalia - Di Maio : “Atlantia non può essere coinvolta nel salvataggio : decotta quando revocheremo concessioni autostradali” : Una nuova chiusura ad Atlantia nella partita per il salvataggio di Alitalia. Luigi Di Maio insiste sulla necessità di non coinvolgere la holding controllata dalla famiglia Benetton nel tortuoso processo di ricerca di un socio per la compagnia di bandiera perché “il giorno in cui, come governo, in maniera coerente” verranno revocate le concessioni al gruppo che controlla Autostrade per l’Italia, come promesso dopo il crollo del ...

Salvini attacca Costa sul ponte Morandi e Di Maio su Ilva e Alitalia : Matteo Salvini ne ha per tutti. Al termine del consiglio federale della Lega, a Milano, il leader del Carroccio si scaglia contro il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio e contro Sergio Costa, ministro dell’Ambiente. Colpevoli secondo il ministro dell’Interno di “rallentare” le tempistiche del governo del cambiamento. “Il governo va avanti, ci sono tanti impegni da mantenere però ci sono alcune ...

L'offerta di Lotito salva la faccia a Di Maio - ma non Alitalia : Chissà se nel presentare l’offerta per Alitalia Claudio Lotito ha pensato a quindici anni fa, quando prese in mano la Lazio messa in ginocchio dal crac di Sergio Cragnotti e della Cirio. La squadra di calcio era allora tecnicamente fallita: 86,5 milioni di perdite e 550 milioni di debiti. Certo l’ex compagnia di bandiera ha numeri diversi, ma il dato che accomuna le due situazioni è quella del salvataggio. Lotito esce ...

Alitalia - Di Maio non chiude ad Atlantia : "Ma non si illuda sulla revoca delle concessioni" : MILANO - L'eventuale ingresso di Atlantia nella cordata destinata a risollevare le sorti di Alitalia è una partita separata dalla questione relativa al Ponte Morandi e alla possibile revoca delle ...

Alitalia - Di Maio su soluzione Atlantia : "Bene se chiudiamo senza". Ma AD Castellucci aveva già escluso interesse : Il salvataggio di Alitalia "è un'operazione di mercato. Se riusciamo a chiuderla con Fs, il Mef, Delta Air Lines e un'altro soggetto che non sia concessionario autostradale, bene, sono contento . Se ...

Alitalia - Di Maio su soluzione Atlantia : "Bene se chiudiamo senza". Ma la società aveva già escluso l'interesse : Il salvataggio di Alitalia "è un'operazione di mercato. Se riusciamo a chiuderla con Fs, il Mef, Delta Air Lines e un'altro soggetto che non sia concessionario autostradale, bene, sono contento . Se ...

Alitalia - Di Maio su soluzione Atlantia : "Bene se chiudiamo senza" : Il salvataggio di Alitalia "è un'operazione di mercato. Se riusciamo a chiuderla con Fs, il Mef, Delta Air Lines e un'altro soggetto che non sia concessionario autostradale, bene, sono contento . Se ...

Alitalia - Di Maio : Atlantia non si illuda su revoca concessione : Roma, 5 mag., askanews, - "Non ho nessuna formalizzazione sulla volontà di far partecipare Atlantia alla quotazione. Io dico semplicemente che questa su Alitalia è una operazione di mercato e dunque ...

Alitalia - Filt-Cgil : preoccupa altra proroga. Di Maio ci convochi : "Siamo di fronte all'ennesima proroga, anche piuttosto lunga, che sposta la soluzione del problema a dopo le elezioni, esattamente quello che doveva essere evitato". Lo ha dichiarato il Segretario ...

Di Maio autorizza la proroga per Alitalia : DALL'ITALIA Il premier Conte critica l’Unione europea a Firenze. “L’Europa ha abdicato alla sua funzione rappresentativa e si è mostrata oligarchica”, ha detto il presidente del Consiglio al convegno “The State of the Union” presso l’Istituto universitario europeo di Firenze: “E’ mancato il cora

Alitalia - Di Maio proroga la scadenza per le offerte al 15 giugno : Il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato la proroga di un altro mese, auspicando «che l'indicazione della composizione definitiva del consorzio acquirente possa pervenire nel minor tempo possibile»...

Alitalia : Di Maio proroga al 15 giugno : ANSA, - ROMA, 3 MAG - Il nuovo termine indicato a Fs per presentare l'offerta vincolante per Alitalia è stato prorogato al 15 giugno. Lo si legge in una nota del Mise. "Dopo aver ricevuto oggi, da ...

Alitalia : Di Maio proroga al 15 giugno. «Appena possibile la formazione del consorzio» : Il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato la proroga di un altro mese, auspicando «che l'indicazione della composizione definitiva del consorzio acquirente possa pervenire nel minor tempo possibile»...

Alitalia : Di Maio proroga al 15 giugno - presto consorzio : Il Ministro dello Sviluppo Economico ha autorizzato la proroga di un altro mese, auspicando «che l'indicazione della composizione definitiva del consorzio acquirente possa pervenire nel minor tempo possibile»...