Alex Marquez Moto2 | GP Olanda 2019 | “Sono determinato a vincere questo Mondiale | il

Classifica Mondiale Moto2 - la graduatoria dopo il GP di Catalogna : Alex Marquez in testa - Baldassarri a -23 : Alex Marquez è balzato in testa al Mondiale Moto2 al termine del GP Catalogna 2019, lo spagnolo ha vinto la terza gara consecutiva e ora si trova in prima posizione con 7 punti di vantaggio sullo svizzero Thomas Luthi. Il nostro Lorenzo Baldassarri, al comando alla vigilia della gara di Barcellona, è caduto ed è scivolato in quarta posizione a 23 punti dal leader. Classifica Mondiale MOTO-2: 1. Marquez 111 2. Luthi 104 3. Navarro 89 4. ...

Moto2 - Risultato GP Catalogna 2019 : Alex Marquez trionfa ancora - Luthi e Navarro sul podio. Baldassarri cade e perde la vetta del Mondiale : La famiglia Marquez fa già festa dalla Moto2. E’ Alex e non Marc, per il momento, ad imporsi nel GP di Catalogna 2019. Sul tracciato di casa l’iberico si è imposto ancora una volta, replicando quanto già fatto a Le Mans (Francia) e al Mugello (Italia). Un successo d’autorità quello dell’alfiere del Team Marc VDS a precedere di 1″989 lo svizzero Thomas Luthi (Dynavolt Intact GP) e l’altro spagnolo Jorge Navarro ...

Moto2 – Alex Marquez cala il tris in Spagna - lo spagnolo si impone davanti a Luthi e Navarro : Baldassarri out : Il pilota spagnolo vince la terza gara di fila e si porta in testa al Mondiale di Moto2, Luthi e Navarro completano il podio Alex Marquez vince il Gp di Barcellona di Moto2, centrando così la terza vittoria consecutiva in questo Mondiale. Lo spagnolo non lascia scampo ai propri avversari, chiudendo la pratica Montmelò compiendo una prestazione perfetta, che gli vale la leadership nella classifica iridata. Alle spalle del pilota della KAlex ...

MotoGP - Risultato FP3 GP Catalogna 2019 : Alex Rins in vetta - bene Valentino Rossi 4° e Dovizioso 6°. Marquez chiude in nona posizione : Un grande spettacolo quello delle prove libere 3 del GP di Catalogna, settimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato del Montmeló, una sfida sui centesimi è andata in scena ed è stato l’iberico Alex Rins (Suzuki) a realizzare il miglior tempo di 1’39″547. La moto nipponica, sul piano della ciclistica, si conferma di grandissima qualità, consentendo allo spagnolo di issarsi in vetta all’ordine dei tempi grazie al ...

Moto2 - Risultato FP1 GP Catalogna 2019 : Thomas Luthi precede Alex Marquez - quinto Enea Bastianini : È di Thomas Luthi (KAlex Dynavolt) il miglior tempo alla conclusione della prima sessione di prove libere del Gran Premio di Catalogna 2019 della Moto2. Sul tracciato del Montmelò il pilota svizzero ha chiuso con il crono di 1:44.673 precedendo i padroni di casa Alex Marquez (KAlex EG 0,0) per appena 60 millesimi e Jorge Navarro (Speed Up) per 67. Se si nota grande equilibrio nelle prime tre posizioni, è ancor più eclatante pensare che i primi ...

VIDEO GP Italia Moto2 2019 - highlights e sintesi : assolo di Alex Marquez - Luca Marini secondo : Alex Marquez ha vinto il GP d’Italia 2019, sesta tappa del Mondiale Moto2: lo spagnolo si è reso protagonista di un assolo al Mugello e ha dominato la seconda parte di gara rendendosi imprendibile per tutti gli avversari, il fratello minore del fuoriclasse Marc ha giganteggiato e sta dimostrando di avere talento. Oggi l’iberico ha conquistato il secondo successo consecutivo e inizia a sognare davvero il salto di categoria in MotoGP, ...

Moto2 - Risultato GP Italia 2019 : Alex Marquez vince ancora - Luca Marini in piazza d’onore - Baldassarri quarto in rimonta : Lo spagnolo Alex Marquez concede il bis dopo il successo di Le Mans (Francia) e conquista anche il successo nel sesto weekend del Mondiale 2019 di Moto2. Sul tracciato del Mugello (Italia) il fratellino di Marc ha sciorinato una grande prestazione, vincendo in fuga e imponendo un passo inarrivabile per i rivali. Una vittoria, quindi pienamente meritata a precedere l’altro fratello d’arte Luca Marini (+1″948) e lo svizzero ...

Moto2 - Risultato FP1 GP Italia 2019 : Luca Marini velocissimo nelle PL1 - Alex Marquez lo tallona - Baldassarri 19° in difficoltà : Un inizio confortante quello di Luca Marini, in sella alla KAlex dello Sky Racing Team VR46. Il fratellino di Valentino Rossi ha messo in mostra un’ottima velocità nel corso delle prove libere 1 del GP d’Italia 2019, sesto round del Mondiale di Moto2. Sul tracciato Italiano del Mugello il centauro nostrano ha realizzato il miglior crono di 1’52″514, dimostrando di aver trovato fin da subito un buon feeling con la sua moto ...

LIVE Moto2 - GP Italia 2019 in DIRETTA : partono le PL1! Baldassarri vuol confermarsi - Luthi ed Alex Marquez i rivali : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Italia 2019 della Moto2. La classe mediana è pronta a scendere in pista sullo splendido tracciato del Mugello, uno dei palcoscenici più amati dai piloti grazie ad un lay-out pressoché unico nel calendario del Motomondiale. La pista toscana, infatti, presenta sali-scendi mozzafiato e curve che hanno fatto la storia di questo sport. Chi non ha mai ...

MotoGp - la rivelazione di papà Marquez : “se Marc dovesse giocarsi il titolo con suo fratello Alex - ecco cosa farebbe” : Il padre dei due piloti spagnoli ha parlato del loro rapporto, facendo una sorprendente ammissione su Marc Due fratelli uniti dalla stessa passione, quella per le moto, diventata poi il loro lavoro. Marc Marquez continua a fare incetta di titoli mondiali in MotoGp, Alex Marquez invece uno lo ha vinto in Moto3 e suda per approdare presto in top-class. LaPresse/EFE Ambizione e voglia di vincere non mancano ai due fratelli, come sottolineato ...

MotoGp – Dalle difficoltà di Lorenzo al futuro del fratello in Pramac - a tutto Marquez : “Jorge e Alex? Ecco la mia verità” : Marc Marquez, i rivali, la gara del Mugello e la possibilità del salto di categoria del fratello Alex dalla Moto2 alla MotoGp Dopo una settimana di pausa a seguito del Gp di Francia, i piloti della MotoGp si apprestano ad affrontare l’appassionante weekend di gara del Mugello. Si corre domenica il Gp d’Italia ed il pubblico della nostra terra non vede l’ora di fare il tifo per Valentino Rossi ed i suoi ...

Moto2 - Risultato GP Francia 2019 : vince Alex Marquez davanti a Navarro ed a Fernandez. Caduta per Lorenzo Baldassarri : Parlare di una gara ad eliminazione non è certo un’esagerazione, riferendoci al GP di Francia 2019, quinto round del Mondiale di Moto2. Sul tracciato di Le Mans (Francia), le cadute eccellenti non sono mancate e purtroppo hanno avuto per protagonisti alcuni piloti particolarmente cari ai nostri colori. Ci si riferisce a Lorenzo Baldassarri che, scivolato nelle prime battute, ha battuto violentemente la spalla a terra, causando anche ...

Moto2 - Risultato GP Francia 2019 : vince Alex Marquez davanti a Navarro ed a Fernandez. Caduta per Lorenzo Baldassarri : Parlare di una gara ad eliminazione non è certo un’esagerazione, riferendoci al GP di Francia 2019, quinto round del Mondiale di Moto2. Sul tracciato di Le Mans (Francia), le cadute eccellenti non sono mancate e purtroppo hanno avuto per protagonisti alcuni piloti particolarmente cari ai nostri colori. Ci si riferisce a Lorenzo Baldassarri che, scivolato nelle prime battute, ha battuto violentemente la spalla a terra, causando anche ...

Moto2 – Alex Marquez ritrova la vittoria a Le Mans - Baldassarri subito fuori dai giochi : E’ Alex Marquez il vincitore del Gp di Francia: il giovane spagnolo trionfa a Le Mans davanti a Navarro e Fernandez, ko Baldassarri, protagonista di una brutta caduta Così come accaduto nella gara di Moto3, anche nella sfida di Moto2 del Gp di Francia non sono mancati i colpi di scena, i grandi spaventi e le battaglie in pista. Dopo pochi giri dal via il leader della classifica mondiale, Baldassari, è finito fuori dai giochi dopo una ...