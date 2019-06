Alder' s Blood è un oscuro gioco strategico con elementi stealth basato sul combattimento

eurogamer

(Di giovedì 27 giugno 2019) Grazie alla segnalazione di Rockpapershotgun, apprendiamo che Shockwork Games e No Gravity Games hanno annunciato il loro's, che dovrebbe uscire nel Q3/Q4 del 2019.Ma di chesi tratta? Ebbene, questo'spotremmo definirlo come unconsula turni."'sè untatticocupo econ ila turni incentrato sull'evitare imboscate nemiche e creare le vostre", riporta la descrizione ufficiale della pagina Steam. "Usa la furtività e le tattiche per superare l'assalto infinito di mostri, le manifestazioni della decadenza del tuo Dio. Gestisci le tue scarse risorse, avventurati con i tuoi compagni e esplora i resti del mondo alla ricerca dei mezzi per la sopravvivenza dell'umanità. I cacciatori colpiscono dall'ombra, superando i nemici con il loro uso di tattiche, ...

Eurogamer_it : Scopriamo l'oscuro strategico #AldersBlood. -