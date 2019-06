Affido retribuito di bambini | 18 arresti | L' accusa | Ai minori facevano il lavaggio

tgcom24.mediaset

(Di giovedì 27 giugno 2019) Inchiesta "Angeli e Demoni": misure cautelari per il sindaco dem di Bibbiano e altre 17 persone tra cui politici, medici, assistenti sociali, psicoterapeuti di una onlus di Torino

