Acqua | i filtri per per berla buona e senza cloro e calcare come al ristorante

ilsole24ore

(Di giovedì 27 giugno 2019) L', che sapore ha? In teoria e secondo i puristi dovrebbe essere insapore, inodore, incolore. Non è così: deve essere sicuramente incolore e inodore ma insapore no. Deve anzi...

chiccolina69 : RT @arabrab8791: @chiccolina69 Lo consigliano quelli di Studio Aperto: bere tanta acqua e ingoiare filtri (oltre che non uscire nelle ore c… - arabrab8791 : @chiccolina69 Lo consigliano quelli di Studio Aperto: bere tanta acqua e ingoiare filtri (oltre che non uscire nell… - IgmIsta : @donnadimezzo @pin_klo Io le mie proposte ce le ho. Abolizione buoni pasto e soldi direttamente in busta. Obbligo d… -