Accordo UE-Paesi Mercosur | Coldiretti | “Allarme sicurezza a tavola | pesanti rischi

meteoweb.eu

(Di giovedì 27 giugno 2019) “E’ allarmecon l’tra l’Unione Europea ed idel mercato comune dell’America meridionale di cui fanno parte Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay () su alcuni dei quali gravanoaccuse per ialimentari e per lo sfruttamento del lavoro minorile per prodotti che arrivano anche in Italia secondo il Dipartimento del lavoro Usa“: è quanto afferma lain riferimento al Vertice tra i Commissari europei e le controparti delper la chiusura del negoziato. “Dopo il più grande scandalo mondiale sulla carne avariata che ha coinvolto il Brasile a preoccupare è il via libera all’ingresso nei confini europei di un contingente agevolato di 99mila tonnellate di carne bovina ma anche – sottolinea la– un quantitativo di 90000 tonnellate di pollame con gravi preoccupazioni per l’aspetto ...

repubblica : Clima: salta l'accordo Ue su zero emissioni entro il 2050: i paesi di Visegrad dicono no [news aggiornata alle 22:3… - Adrianaaaaaaaa : @maurovanetti Sono d'accordo su molte cose, ma attenzione: la libertà di movimento nello spazio Schengen c'è per gl… - AivaMario : @xitanofeliz @matteosalvinimi Pienamente d'accordo, si esprime come un beone ma e sottolineo ma, come ci si difende… -