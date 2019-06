A Ragusa Don Piraino ha raccontato la sua Storia | da poliziotto a prete

Ragusa - domani è la "Giornata della donazione in divisa" : domani è la “giornata della donazione in divisa”, iniziativa dell'Avis di Ragusa che costituisce un esempio per la collettività tutta

Ragusa : in coma per una dose di metadone - arrestato pusher : Palermo, 17 giu. (AdnKronos) - Un giovane modicano è finito in coma per aver assunto una dose di metadone acquistata a pochi euro. L'episodio risale al mese di gennaio quando il ragazzo, ora fuori pericolo, è stato ricoverato per diverse settimane in terapia intensiva. Le indagini dei carabinieri ha

Sabato si chiudono a Ragusa i festeggiamenti di San Giorgio : Sabato l’ultimo atto dei festeggiamenti in onore di San Giorgio con la reposizione del simulacro nella nicchia che lo ospita tutto l’anno a Ibla

Ragusa - alghe - docce e strisce pedonali : risponde Cassì : Ragusa, alghe docce e strisce pedonali la risposta del sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. La nota di Palazzo dell'Aquila

Ragusa - i bidoni - il Barocco e la Soprintendenza : La Soprintendenza di Ragusa ha sollecitato il Comune a rimuovere i numerosi bidoni della spazzatura che si trovano a ridosso dei monumenti

Oggi - giornata di donazioni per l'Asp di Ragusa : Oggi, 4 giugno, sarà una giornata ricca di donazioni per l'Azienda Sanitaria di Ragusa, una si svolgerà a Vittoria e l'altra a Modica.

Ragusa Ibla - monumenti con bidoni indifferenziata : Ragusa Ibla, monumenti con bidoni dell’indifferenziata. Il consigliere m5 Giovanni Gurrieri lo testimonia con le foto

Ragusa - violenta la compagna e la figlia 12enne della donna : arrestato un nigeriano : Le indagini erano partite dopo l'intervento degli agenti nell'abitazione della coppia per una lite domestica

Ragusa - anche rifiuti speciali abbandonati in zone rurali : Ragusa anche rifiuti speciali abbandonati in zone rurali. Segnalazione del consigliere M5S Sergio Firrincieli

Ragusa : quasi 100 chili di marijuana in un casolare abbandonato - due arresti : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - quasi 100 chili di marijuana sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza in un casolare abbandonato al confine tra i comuni di Vittoria e Acate, in provincia di Ragusa. I militari sono arrivati alla droga seguendo un'auto di grossa cilindrata che, dopo aver imbocca

Europee - Francesca Donato a Ragusa : Francesca Donato, candidata della Lega al Parlamento europeo nella circoscrizione dell’Italia insulare, ha incontrato i sostenitori iblei

Reliquiario Madonna delle Lacrime a Ragusa - il programma di oggi : Un’accoglienza straordinaria, per il Reliquiario della Madonna delle Lacrime proveniente dal santuario di Siracusa, ieri a Ragusa. Stasera fiaccolata

Reliquiario della Madonna delle Lacrime dai Vigili del Fuoco di Ragusa : Ieri la comunità ha accolto nel cortile della sede provinciale del comando dei Vigili del Fuoco di Ragusa il reliquario della Madonna delle Lacrime

Il reliquiario della Madonna delle Lacrime arriva domani a Ragusa : Alla parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Ragusa domani, arriverà il reliquiario della Madonna delle Lacrime da Siracusa. Un evento di gioia per i fedeli