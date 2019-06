blogo

(Di giovedì 27 giugno 2019)perquesta sera, giovedì 27, su Sky Uno alle 21.15 con tappa aper esplorare le migliori proposte di alloggio nel centro storico della Capitale, con un range ampio per tutte le tasche. In gara Paola, Pasquale, Elena e Andrea che pernotteranno ciascuno nelle strutture degli avversari per valutare da 0 a 10 location, camera, servizi, prezzo, cona determinare il risultato con i suoi voti e soprattutto con i suoi test per verificare la 'risposta' di personale e reception., gli albergatori in gara aTHE YELLOW SQUARE In gara c'è Paola, responsabile del marketing e degli eventi di The Yellow Square, un ostello nato nel 1999 diventato nel tempo un vero e proprio distretto culturale, dove gli ospiti possono ascoltare band locali ed internazionali, fare Yoga o lezioni di cucina: una struttura ...

SerieTvserie : 4 Hotel, quarta puntata 27 giugno 2019: Bruno Barbieri a Roma -