16 persone sono morte nella ressa in uno stadio in Madagascar | al termine di una parata

A Vienna un palazzo è parzialmente crollato probabilmente a causa di una fuga di gas - sei persone sono state ferite : Un palazzo nel centro di Vienna, in Austria, è parzialmente crollato probabilmente a causa di una fuga di gas. La polizia austriaca ha confermato la notizia, dicendo che c’è stata un’esplosione e che ci sono almeno 6 persone ferite: due

Quante persone sono davvero morte a causa del disastro nucleare di Chernobyl? : Il successo della miniserie Chernobyl prodotta da Hbo (in onda su Sky Atlantic) ha riacceso i riflettori su quel che è considerato il più grave incidente nucleare della storia. Il numero delle vittime è da sempre al centro di polemiche e forse non conosceremo mai il bilancio definitivo. Ecco quel che sappiamo e quel che è destinato a restare irrisolto. Le vittime accertate L’esplosione del reattore uccise due addetti della centrale, un terzo ...

Due persone sono state trovate vive sotto le macerie dell’edificio crollato sabato a Sihanoukville - in Cambogia : Due persone sono state trovate vive sotto le macerie dell’edificio crollato sabato a Sihanoukville, in Cambogia. Il palazzo crollato, alto sette piani, era ancora in costruzione e al momento del crollo c’erano al suo interno circa 50 operai (non si

Almeno 5 persone sono morte nel deragliamento di un treno in Bangladesh : Almeno 5 persone sono morte e più di 100 sono state ferite nel deragliamento di un treno in Bangladesh nella regione di Moulavi Bazar, a circa 130 chilometri nord est dalla capitale Dacca, dove era diretto. I soccorritori sono ancora

Almeno 14 persone sono morte nel crollo di un tendone durante un evento religioso in India : Domenica Almeno 14 persone sono morte e 50 sono state ferite a causa del crollo di un tendone a un evento religioso nella cittadina di Jasol, nello stato Indiano del Rajastan. Il tendone è caduto a causa della pioggia intensa

Tre persone sono morte nell’incendio di un palazzo a Parigi : Tre persone sono morte in un incendio che si è sviluppato questa mattina in un palazzo dell’XI arrondissement di Parigi. Nell’incendio sono state ferite in tutto 28 persone, di cui una in modo grave, e altre 20 sono state messe

M5s - Di Maio : “Ci sono persone che bivaccano - serve pulizia. Non si può entrare - mettere tutto a soqquadro e andarsene” : Terni, Hotel Garden. La prima assemblea territoriale del M5s dura quattro ore. Con Luigi Di Maio trecento tra elettori, curiosi e militanti 5 Stelle. Durante l’intervento in replica alle tante sollecitazioni giunte dalla base, Di Maio parla dell’attuale stato del Movimento e del suo futuro assetto. “Me lo vedo come una persona che invece di sapere dove sta andando sta girando su se stesso. Non sapendo quali sono gli obbiettivi specifici, ...

Un aereo bimotore è precipitato alle Hawaii - sono morte nove persone : Un aereo bimotore è precipitato venerdì sera vicino alla costa nord dell’isola di Oahu, nelle Hawaii. Nell’incidente, ha detto il portavoce del dipartimento dei Trasporti delle Hawaii, Tim Sakahara, sono morte tutte le nove persone che si trovavano a bordo

Almeno 3 persone sono morte nel crollo di un edificio in Cambogia : Almeno 3 persone sono morte in seguito al crollo di un edificio di 7 piani in costruzione nei pressi della spiaggia di Sihanoukville, in Cambogia. Il governatore della provincia di Sihanoukville ha detto che normalmente lavorano alla costruzione dell’edificio circa

Bambino morto a Mirabilandia - una decina di persone sono sotto indagine : Procedono le indagini sul Bambino morto mentre si trovava all'interno del parco di divertimenti Mirabilandia a Ravenna. sono una decina le persone iscritte nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio. Tra loro anche la madre del piccolo che lo avrebbe lasciato solo per alcuni minuti. Al momento le forze dell'ordine stanno visionando le immagini delle telecamere di sicurezza, per comprendere cosa è realmente accaduto. Probabilmente, ...

In Indonesia almeno 30 persone sono morte in un incendio in una fabbrica di fiammiferi : In Indonesia almeno 30 persone, tra cui tre bambini, sono morte in un incendio in una piccola fabbrica di fiammiferi nel nord dell’isola di Sumatra. Un portavoce della polizia locale, M.P. Nainggolan, ha detto che per ora non si conoscono le cause

Almeno 44 persone sono morte in India perché un pullman è precipitato in un burrone : Giovedì Almeno 44 persone sono morte nell’incidente di un pullman nell’Himachal Pradesh, uno stato montuoso dell’India settentrionale. Il pullman trasportava circa 60 persone quando è uscito di strada ed è caduto in un burrone. Il capo della polizia locale Shalini Agnihotri ha

Chernobyl - ciò che non sapevate sulla tragedia : "Alcune persone si sono rimpicciolite dopo la tragedia" : Il disastro nucleare di Chernobyl è tornato alla ribalta dopo la serie tv di Hbo. A svelare ventuno curiosità sul più grave incidente mai verificatosi - così viene descritto dagli esperti - è stata Dagospia (qui l'articolo completo). Di queste noi ne abbiamo riprese due: "Alcune persone dopo la trag

Le persone solitarie sono le più leali che ci siano : lo dice la scienza : Secondo un recente studio, le persone solitarie sono leali e non tradiscono gli amici né deludono le loro aspettative. Se finora hai sempre ritenuto che le persone solitarie o che conducono una vita sociale non molto attiva siano necessariamente degli “orsi”‘, sappi invece che la scienza dice il contrario. Infatti l’importanza degli amici aumenta proporzionalmente di più quanto più alte sono le aspettative che si hanno ...