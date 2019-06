12 pagine per bloccare le Autonomie

I Negramaro in studio per nuovi progetti con Lele Spedicato : “Altre pagine di musica e di vita” : I Negramaro in studio per nuovi progetti . Questo è quanto testimoniano le immagini che arrivano dai social e che ha voluto rilasciare Giuliano Sangiorgi, leader del gruppo e voce della band salentina. Nell'immagine, anche Lele Spedicato , che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare la battaglia più importante, quella per la sua vita. Colpito da emorragia cerebrale nel settembre del 2018, il chitarrista della band ha lottato con tutte le sue ...

Chiuse definitivamente più di 20 pagine Facebook per fake news : coinvolti Lega - Boldrini e M5S : A partire da ieri 12 maggio risultano definitivamente Chiuse qualcosa come 23 pagine Facebook, ree di aver diffuso in questi mesi delle fake news in modo consapevole soprattutto in ambito politico, con coinvolgimento di Laura Boldrini, senza dimenticare la Lega ed il Movimento 5 Stelle. Le bufale hanno investito questi mondi in modo differente, perché se da un lato le pagine relative alle attuali forze del governo gialloverde hanno in qualche ...