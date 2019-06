Zingaretti vuole Conte a bordo della Sea Watch

huffingtonpost

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Il Partito democratico ha deciso di schierarsi senza se e senza ma al fiancoSea3 edecisione del capitano Carola Rackete di forzare il blocco imposto dal Ministro Salvini, per provare ad ogni costo a far sbarcare i 43 migranti aa Lampedusa. Una delegazione di parlamentari dem guidata dal capogruppo Graziano Delrio e composta da Matteo Orfini e Fausto Raciti, ai quali si aggiungerà anche Davide Faraone, sarà questa sera al porto dell’isola siciliana per accertarsi delle condizioni dei passeggeri egestionevicenda da parte delle autorità.Intanto Nicola, dopo aver concordato con Delrio e Farone la missione a Lampedusa, alza il livello dello scontro politico. Il segretario dem è rimasto a Roma, in quanto non detiene le prerogative riservate ai parlamentari, che consentono maggiori margini di manovra sul ...

