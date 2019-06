World of Warcraft | Battle for Azeroth | disponibile il nuovo aggiornamento di contenuti

World of Warcraft Classic : al via domani uno stress test aperto a tutti i giocatori : World of Warcraft Classic è in versione beta chiusa al momento, ma le cose stanno per cambiare, almeno per un giorno, segnala Polygon. Blizzard ha annunciato che tutti i giocatori in America e Oceania con un abbonamento a World of Warcraft in corso avranno la possibilità di provare Classic il 19 giugno, ovvero domani.Lo sviluppatore sta temporaneamente aprendo il gioco a tutti i singoli abbonati di WoW per mettere i server di Classic sotto un ...

Blizzard ha appena annunciato la diminuzione del level cap di World of Warcraft attraverso un sondaggio? : Di annunci particolari e reveal più o meno volontari attraverso mezzi non proprio consoni ne abbiamo visti diversi e quello dedicato a World of Warcraft merita sicuramente una menzione dato che tocca un argomento delicato per gli appassionati attraverso un sondaggio che lancia un paio di domande a dir poco inaspettate.Un sondaggio di Blizzard segnalato su diversi portali tra cui Reddit rivela una riduzione del level cap definita con i termini ...

World of Warcraft Classic : alcuni giocatori stanno segnalando dei bug - ma Blizzard smentisce : World of Warcraft Classic ha finalmente una data di uscita, e molti fan della serie potranno gustarsi la versione "Vanilla" del gioco, ovvero com'era agli inizi il MMORPG di Blizzard.Tuttavia, come riporta Polygon, alcuni giocatori che hanno avuto accesso alla beta, stanno segnalando quelli che per loro sembrano essere dei bug. A svelare l'arcano però è Blizzard stessa, che ha assicurato che i "presunti bug" riscontrati dagli utenti sono solo ...

Il nuovo corto di World of Warcraft : Battle for Azeroth si intitola "Rifugio Sicuro" : World of Warcraft: Battle for Azeroth ha un nuovo cortometraggio dedicato a tutti i fan del popolare gioco di ruolo online.Come possiamo vedere, Activision Blizzard ha pubblicato il nuovo filmato in computer grafica dal titolo "Rifugio Sicuro", nel quale "Varok Faucisaure si rende conto che per garantire un futuro all'Orda deve contattare colui che l'ha guidata in passato".Come probabilmente saprete i corti Blizzard sono sempre opere di alto ...

World of Warcraft Classic : ad agosto potremo rivivere le emozioni di un tempo : In occasione del quindicesimo compleanno del fenomeno videoludico di World of Warcraft, il prossimo agosto uscirà niente meno che l'attesissimo World of Warcraft Classic.La data fissata è il 27 agosto, giorno in cui tutti gli abbonati a World of Warcraft potranno vivere l'esperienza originale del gioco pre-espansioni, senza costi aggiuntivi, riporta il comunicato ufficiale Blizzard.Gli abbonati possono inoltre iscriversi a una closed beta ...

Blizzard vorrebbe eliminare completamente i periodi di crunch per World of Warcraft : Recentemente è tornata alla ribalta la controversia sul cosiddetto crunch, ovvero particolari periodi (caratterizzati da lavoro extra e stress) che gli sviluppatori devono affrontare nel corso dello sviluppo di un gioco. World of Warcraft necessita una mole di lavoro non indifferente per essere aggiornato a dovere, tenete conto che gli sviluppatori devono provvedere a rilasciare un'espansione a pagamento (praticamente un nuovo gioco) ogni due ...