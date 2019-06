Wizards Unite è il nuovo Pokémon Go?

Harry Potter Wizards Unite : il “Pokémon Go” dei maghi arriva in Italia : Ci siamo! Niantic (già famosa per aver creato il popolarissimo gioco Pokémon Go) e WB Games ufficializzano l’arrivo di Harry Potter Wizards Unite anche in Italia! Il gioco è già gratuitamente su App Store per dispositivi iOS e sul Play Store per quelli Android. L’annuncio è stato accompagnato da un trailer di lancio. David Haddad, presidente di Warner Bros. Interactive Entertainment, afferma entusiasta: Siamo molto contenti di aver unito le ...

Perché Harry Potter : Wizards Unite non include la competizione fra le Case? - intervista : Durante l'ennesima serata afosa a Los Angeles, ci siamo trovati a girovagare per una grigia città dai tetti innevati sorseggiando una strana birra frizzante. Perché? Beh, eravamo all'evento di lancio del nuovo gioco di Niantic (i creatori di Pokémon Go), Harry Potter: Wizards Unite che, dopo un periodo di beta in Australia e Nuova Zelanda, è finalmente sbarcato negli Stati Uniti ed in Europa.Gran parte del gameplay è rimasto simile a ciò che ...

Preparate la bacchetta magica : Harry Potter : Wizards Unite è pronto per il mondo reale : Harry Potter: Wizards Unite è il nuovo gioco basato sulla realtà aumentata di Niantic che prende ispirazione dalle storie originali di J.K. Rowling in cui lancerete incantesimi di vario tipo per sconfiggere la magia caotica che protegge gli Smarriti e riportali nel mondo magico sani e salvi. Il gameplay è simile a quello di Pokémom GO e permette di esplorare il mondo a 360° in realtà aumenta avanzata attraverso la mappa che visualizzerà le ...

Harry Potter : Wizards Unite non è Pokémon GO e il lancio lo dimostra : Accostato in moltissime occasioni a Pokémon GO per le affinità sotto diversi punti di vista, Harry Potter: Wizards Unite non è di certo il successore del titolo Niantic quando si tratta di fenomeno globale dai numeri impressionanti.Questo non significa che il lancio sia stato un insuccesso ma i primi dati dimostrano come si tratti di un debutto molto più limitato e contenuto. I numeri raccolti da Sensor Tower, che tengono conto delle prime 24 ...

Guida Harry Potter Wizards Unite - come ottenere Energia Magica velocemente : Dopo il fenomeno Pokémon GO, Niantic Labs ci riprova con Harry Potter Wizards Unite. Gli autori del videogame in realtà aumentata con protagonisti i mostriciattoli tascabili di casa Nintendo, abbracciano infatti una nuova prestigiosa licenza, portando nella vita reale tutto il fascino e le magie della saga letteraria - e cinematografica - nata dalla penna della scrittrice britannica J.K. Rowling. In Harry Potter Wizards Unite, scegliendo ...

Guida Harry Potter Wizards Unite : Auror - Magizoologi e Professori - quale la Professione migliore? : Finalmente ci siamo, una prima Guida Harry Potter Wizards Unite fa capolino sulle pagine di OptiMagazine. Questo perché, dopo aver solleticato il palato dei fan del maghetto britannico, gli sviluppatori di Niantic Labs hanno finalmente reso disponibile nella giornata di ieri, 21 giugno, il videogioco mobile su dispositivi iOS e Android, e può quindi essere scaricato - gratuitamente, con acquisti in app - da Google Play Store e App Store. In ...

Harry Potter Wizards Unite : ecco tutti i dispositivi iOS ed Android compatibili : Niantic ha appena pubblicato Harry Potter: Wizards Unite, un nuovo gioco per dispositivi mobile in stile Pokémon GO. Tuttavia questo nuovo gioco sarà supportato solo da alcuni tipi di cellulari. Per l'occasione Heavy ha riportato gli elenchi di tutti i dispositivi che lo supportano o meno.Per quanto riguarda iPhone ed iPad, Apple ha dichiarato che il gioco girerà su dispositivi aggiornati alla versione iOS 10.0 o superiore. Se quindi avete un ...

Harry Potter : Wizards Unite : svelati i prezzi delle monete d'oro : Harry Potter: Wizards Unite, il nuovo gioco AR mobile di Niantic, sta cercando di ripetere il successo di Pokemon GO.Ora che Harry Potter: Wizards Unite è disponibile, c'è molto da imparare sul gioco. Molti giocatori stanno scoprendo le basi del gioco in questo momento. Detto questo, ci sono alcune cose che possiamo sicuramente aspettarci, come l'opzione di spendere soldi veri per accedere a determinate risorse.Lo shop nel gioco sembra ...

Harry Potter : Wizards Unite si mostra in un video gameplay di 24 minuti : Harry Potter: Wizards Unite è finalmente disponibile per dispositivi mobile. Il titolo di Niantic e WB Games in realtà aumentata, che permette a tutti gli aspiranti maghi e streghe di mettere le mani sulla magia, è scaricabile per iOS e Android.Per chi non lo sapesse, in Harry Potter: Wizards Unite l'avventura del giocatore inizia con l'essere reclutato come nuovo membro di una Task Force Segreta, con l'intento di indagare sulla Calamità, nuova ...

Harry Potter : Wizards Unite chiama a raccolta tutti i maghi in un nuovo video : La magia ci circonda nel nuovo video di WB Games e Niantic, Harry Potter: Wizards Unite, Calling All Wizards. Il titolo è un gioco mobile in realtà aumentata (AR) ispirato al Wizarding World, scopriamo i nuovi dettagli nel comunicato ufficiale.Co-pubblicato e co-sviluppato da Niantic e WB Games San Francisco, Harry Potter: Wizards Unite sarà targato Portkey Games, etichetta specializzata nella creazione di esperienze videoludiche per dispositivi ...