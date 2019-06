Wimbledon 2019 | dopo la battuta d’arresto del Roland Garros Novak Djokovic vuole il

Wimbledon 2019 - qualificazioni maschili : Arnaboldi e Caruso accedono al turno decisivo : Proseguono a gran velocità le qualificazioni del singolare maschile di Wimbledon 2019. Sui campi in erba di Church Road sono Andrea Arnaboldi e Salvatore Caruso ad accedere al turno decisivo del terzo Slam dell’anno. Il 31enne canturino si è imposto in rimonta contro il giapponese Hiroki Moriya (n.255 del ranking) con lo score di 6-7 (0) 6-4 6-2 in 2 ore e 25 minuti di partita. L’azzurro è stato molto abile a ribaltare la situazione, ...

Tennis - Wimbledon 2019 : definite le 32 teste di serie dei tabelloni di singolare - Fognini n.12 e Berrettini n.17 : A cinque giorni dall’inizio del tabellone principale, sono state ufficializzate quest’oggi le 32 teste di serie dei tornei di singolare di Wimbledon 2019, terzo slam della stagione Tennistica. L’All England Club ha diramato l’attesa lista di teste di serie che verrà utilizzata in occasione del sorteggio dei main draw per la compilazione dei tabelloni del più famoso ed affascinante evento Tennistico al Mondo. In campo ...

Wimbledon 2019 - Matteo Berrettini in una nuova dimensione. Ora serve una conferma anche in uno Slam : Da un anno all’altro, per Matteo Berrettini è cambiato (quasi) tutto. Nell’annata 2018 il romano esordiva a Wimbledon da speranza tra le maggiori che il tennis italiano esprimeva in quel momento, in questo 2019 è diventato una certezza, a 23 anni da poco compiuti, con il suo approdo al numero 20 del mondo. Non sono solo i tre tornei vinti in questo arco di tempo a confermarne la crescita, ma anche la capacità di giocarsi bene le ...

Wimbledon 2019 - qualificazioni femminili : Di Giuseppe e Gatto-Monticone al secondo turno : Dopo gli uomini ieri, oggi è toccato alle donne disputare gli incontri di primo turno delle qualificazioni femminili dell’ormai imminente torneo di Wimbledon. Accedono al secondo turno due delle quattro italiane che sono scese in campo: Martina Di Giuseppe, numero 193 del mondo, ha battuto, ed è la sua prima partita vinta in uno Slam anche se non in un tabellone principale, col punteggio di 7-6(3) 6-4 l’australiana Destanee Alava, che la precede ...

Wimbledon 2019 - Fabio Fognini e l’esame più ostico. L’azzurro deve difendere la top10 : La delusione per il mancato approdo ai quarti di finale del Roland Garros è svanita in pochi giorni ed è subentrata la gioia per l’ingresso nella top-10. Un traguardo eccezionale quello raggiunto da Fabio Fognini e che il ligure cercherà di difendere nell’ormai imminente Wimbledon. L’erba non è sicuramente la superficie preferita dal nativo di Arma di Taggia, che ai Championships ha come miglior risultato il terzo turno, ...

Wimbledon 2019 : Rafael Nadal e l’erba diventata “indigesta”. Lo spagnolo sogna la rinascita anche nel Tempio : Sembrano lontanissimi i giorni in cui Rafael Nadal vinceva due volte Wimbledon (2008 e 2010) e arrivava tre volte in finale (2006, 2007 e 2011) in cinque partecipazioni ai Championship, per un totale di 32 incontri vinti su 35 e addirittura di 20 partite vinte consecutivamente considerando che non fu presente nell’edizione del 2009. In quel quinquennio l’erba era indubbiamente la sua superficie preferita, ovviamente dopo l’amatissima terra ...

Wimbledon 2019 : sorteggiato il tabellone delle qualificazioni femminili. Quattro azzurre in cerca del main draw : E’ stato sorteggiato il tabellone delle qualificazioni femminili di Wimbledon, che occuperanno l’intero programma di domani a Roehampton, luogo dove si gioca il tabellone cadetto onde evitare di consumare i campi dei Championships prima del dovuto. Sono Quattro le rappresentanti del nostro Paese in gara in quest’occasione, che tenteranno di raggiungere Camila Giorgi nel tabellone principale. Andiamo a vedere i sorteggi: Martina ...

Wimbledon 2019 - qualificazioni maschili : quattro italiani superano il primo turno : Con la disputa dei 64 incontri di primo turno delle qualificazioni del singolare maschile si è di fatto aperta l’edizione 2019 del torneo di Wimbledon. Per quanto riguarda l’Italia, tredici nostri portacolori sono scesi in campo e solo in quattri hanno vinto: Stefano Napolitano ha battuto il tedesco Matthias Bachinger, Salvatore Caruso ha avuto la meglio sul cinese Ze Zhang, Gianluca Mager sul kazako Aleksandr Nedovyesov e Andrea Arnaboldi sulla ...

Wimbledon 2019 : dopo il 102° torneo ATP vinto a Halle Roger Federer va a caccia del suo nono trionfo ai Championships : Sta per arrivare il momento preferito della stagione di Roger Federer: il torneo di Wimbledon. Il 37enne fuoriclasse svizzero di Basilea è reduce dal suo decimo trionfo nell’ATP di Halle battendo in finale il belga David Goffin, suo diciannovesimo trofeo in assoluto conquistato sull’erba, il suo 102° nel circuito maggiore maschile, e da lunedì andrà a caccia del suo nono titolo ai Championships dopo quelli del 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, ...

Wimbledon - cresce il montepremi dell’edizione 2019 : Wimbledon, il più importante torneo di tennis al mondo, diventa ancora più ricco. Una notizia importante per chi parteciperà al torneo, considerati anche gli importanti investimenti sostenuti dai tennisti professionisti per prepararsi adeguatamente (clicca qui per conoscere quanto spendono i tennisti). La prossima edizione, che si giocherà all’All England Croquet Club dall’1 al 14 luglio, […] L'articolo Wimbledon, cresce il ...

Wimbledon 2019 - il calendario e le date. Programma - orari e tv dal 1° turno alla finale : Arriva già il momento di pensare al terzo torneo stagionale dello Slam: lunedì 1 luglio inizia Wimbledon! Sui campi in erba più famosi del mondo ci aspettano due settimane di grande tennis, trasmessi in diretta tv grazie a Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go, mentre OA Sport vi offrirà la consueta diretta live testuale in tempo reale. In Inghilterra la tradizione comanda: il torneo inizia di lunedì e non di domenica, e la domenica tra le ...

Wimbledon 2019 : 13 italiani nelle qualificazioni. Molti i debutti complicati - spiccano Travaglia-Rola - Bolelli-Vesely e Sinner-Bolt : E’ stato reso noto il sorteggio del tabellone di qualificazione maschile per il torneo di Wimbledon 2019, che come da tradizione si gioca non sui campi in erba più famosi del mondo, ma a Roehampton, distante pochi minuti di auto. Sono ben 13 gli italiani in gara. Dovevano essere 14, ma Paolo Lorenzi è riuscito a entrare nel tabellone principale approfittando del forfait di Juan Martin Del Potro. Diversi i confronti interessanti per i ...

Tennis - ATP 500 Halle 2019 : Roger Federer vince il torneo per la decima volta - batte Goffin ed è seconda testa di serie a Wimbledon : Roger Federer fa 102. Tanti sono i tornei da lui vinti in carriera: lo svizzero si impone per la decima volta nella sua casa Tennistica putativa, quella di Halle, in Germania. L’ATP 500 della città sassone è suo dopo la vittoria in finale sul belga David Goffin, sconfitto per 7-6(2) 6-1. Il principale effetto del match odierno riguarda Wimbledon: Federer, infatti, sarà testa di serie numero 2 ai Championships, per effetto ...

Roland Garros 2019 - Fabio Fognini : “Non ho rischiato e sfruttato le occasioni. Ora torno a Wimbledon” : Fabio Fognini è stato eliminato dal Roland Garros per mano di Alexander Zverev. Il tedesco si è imposto in quattro set al termine di una partita che ha lasciato comunque molti rimpianti al ligure. Il numero uno azzurro ha commentato così la sconfitta, soffermandosi soprattutto sulle occasioni avute nel quarto set: “Probabilmente in quelle circostanze sono stato troppo prudente non ho rischiato, non sono andato a prendermi il ...