Whatsapp | come inviare foto agli amici senza perdere qualità

Ecco come inviare immagini su Whatsapp a risoluzione originale : Volete inviare immagini e foto su WhatsApp a risoluzione originale senza alcuna perdita di dati? Ecco come fare in pochi passaggi. L'articolo Ecco come inviare immagini su WhatsApp a risoluzione originale proviene da TuttoAndroid.

Come inviare foto su Whatsapp senza perdere qualità : (Screenshot: WhatsApp) Come inviare foto su WhatsApp senza perdere qualità ovvero senza che il software di messaggistica istantanea per Android e iOS vada a comprimere troppo e abbassi la risoluzione sgranando l’immagine? La procedura è molto più semplice e pratica di quanto si possa immaginare, visto che bisogna bypassare la funzione per condividere una fotografia con un contatto e considerare l’elemento multimediale Come un normale ...

Whatsapp - diventerà più difficile sbagliare destinatario : ecco come : Grazie ad una novità presto in arrivo non sarà più possibile mandare messaggi su Whatsapp alle persone sbagliate

Ecco come mettersi al riparo dai bug di Whatsapp Beta : Volete sempre avere la versione più recente di WhatsApp? Ecco come mettervi al riparo da eventuali sorprese e come sistemare i problemi. L'articolo Ecco come mettersi al riparo dai bug di WhatsApp Beta proviene da TuttoAndroid.

Whatsapp e Telegram - come usarli senza avere un numero di telefono : Esiste un metodo per utilizzare i due programmi di messaggistica più famosi al mondo, Whatsapp e Teegram senza bisogno di avere un numero telefonico

Come registrare chiamate Whatsapp : Da un po’ di tempo vi state chiedendo se è possibile salvare sul dispositivo le conversazioni vocali effettuate attraverso l’applicazione di messaggistica istantanea di proprietà di Facebook. Con questa nuova guida odierna, intitolata “Come registrare leggi di più...

Whatsapp - come scoprire gli amici spioni : chi visualizza le storie? : Su Whatsapp non è sempre possibile scoprire chi visualizza le nostre storie. Una soluzione quasi definitiva a questo problema si trova con Tracker

Whatsapp - addio spunte blu : come leggere i messaggi senza farsi vedere : Le notifiche di lettura ci hanno succhiato via quel briciolo di privacy che era rimasta nelle chat di Whatsapp. Prima dell'arrivo della doppia spunta blu, potevamo leggere il messaggio con calma, prenderci un momento e pensare quale potesse essere la risposta migliore. Oggi, tutto questo meccanismo è centrifugato e ti costringe a rispondere d'impulso per non rischiare di infastidire l'altra persona: se si tratta di un amico puoi anche rispondere ...

Whatsapp - come evitare di essere spiati in chat : Per evitare di essere spiati in chat quando si è su WhatsApp il consiglio più efficace è quello di aggiornare costantemente la piattaforma di messaggi

Ecco come funzioneranno i pagamenti digitali di Whatsapp tramite Global Coin : L'era dei pagamenti digitali su WhatsApp è sempre più vicina: Mark Zuckerberg registra in Svizzera una nuova azienda, Libra, e la possibilità di pagare tramite Global Coin in un battibaleno non è più un lontano miraggio. L'articolo Ecco come funzioneranno i pagamenti digitali di WhatsApp tramite Global Coin proviene da TuttoAndroid.

Gradita novità per gli sticker Whatsapp : come appariranno gli adesivi in anteprima : Sempre più utenti non possono fare a meno degli sticker WhatsApp e non mancano di utilizzarli in più occasioni. Gli sviluppatori non hanno preso per nulla sottogamba la popolarità degli adesivi e proprio per questo motivo non mancano di contribuire a migliorare una simile funzione rendendola più fruibile ed immediata. Giusto chiarire subito che le novità relative agli sticker WhatsApp non riguardano la pubblicazione di qualche nuovo set di ...

Come lasciare un gruppo Whatsapp senza farsi odiare : Non polemizzareNon parlare con una sola personaEvita i temi spinosiNon scrivere a orari improbabiliTrova la giusta misuraNon postare inutili cateneContieni i messaggi vocaliSii sinteticoNon unire perfetti sconosciutiCongedati sempreRispondete citandoI gruppi pubbliciSe uscire da un gruppo WhatsApp vi mette così tanta ansia che vorreste nascondervi in un panino Come ha fatto Katy Perry, non preoccupatevi. Il vostro sentimento infatti è lo stesso ...

Elezioni 26 maggio 2019 : Facebook spiega come usare Whatsapp : Elezioni 26 maggio 2019: Facebook spiega come usare WhatsApp Elezioni 26 maggio 2019: a pochi giorni dal voto Facebook come una sorta di capofila dei grandi gruppi da cui passano le informazioni provano a combattere con le loro piattaforme disinformazione e false notizie. È di pochi giorni fa la notizia della cancellazione da parte di Facebook di pagine accusate di rilanciare fake news a scopo propagandistico. Elezioni 26 maggio 2019, ...

Ecco come sarà la pubblicità su Whatsapp - in arrivo nel 2020 : Arriverà nel 2020 la pubblicità su WhatsApp, che al momento rimarrà confinata all'interno delle storie. Ecco come sarà. L'articolo Ecco come sarà la pubblicità su WhatsApp, in arrivo nel 2020 proviene da TuttoAndroid.