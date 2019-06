Walter Nudo fa il cantante sui social spunta il suo primo singolo

Walter Nudo dopo la tv ... ora fa il cantante : dopo l’annuncio che è arrivato un po’ a sorpresa di Walter Nudo dice addio alla TV, si sbaglia ha solo deciso di cambiare lavoro, ma restando nello showbiz. A incidere sulla sua scelta, probabilmente, anche i problemi di salute che lo hanno portato a subire un delicato intervento al cuore, dopo il malore accusato mentre si trovava in America. “Negli ultimi mesi, dopo aver capito di quanto sia prezioso il mio tempo, ho deciso di impiegarlo solo ...

Il vincitore del "Grande Fratello Vip 3", Walter Nudo, ha deciso di impegnarsi per la musica. In rete è stato pubblicato l'audio del nuovo singolo dell'ex gieffino.

Walter Nudo torna alla musica : annunciato il nuovo singolo : Walter Nudo annuncia l’addio alla tv ma torna alla musica. Ecco il nuovo singolo dell’ex gieffino Ci crediamo quando Walter Nudo dice che quest’ultimo anno è stato il più intenso della sua vita. Il malore che lo ha colpito negli States e l’operazione subita in Italia ha fatto cambiare la visione della cose all’attore. Solo […] L'articolo Walter Nudo torna alla musica: annunciato il nuovo singolo proviene da ...

Walter Nudo addio alla tv si dà alla musica - esce il singolo Keep Shining : Walter Nudo cambia vita, il vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 2018 (e trionfatore nel lontano 2003 dell’Isola dei famosi) ha deciso di lasciare, almeno per il momento, il mondo della tv. Ma non sparirà dallo showbiz, il 24 giugno esce il suo singolo Keep Shining. “Dopo 24 anni e’ arrivato il momento di fare un passo indietro dalla televisione italiana. Ringrazio la Rai e Mediaset per avermi dato la ...

Il mio tempo è prezioso! Walter Nudo dice addio alla tv made in Italy : Il vincitore del Grande Fratello Vip 3, Walter Nudo, ha fatto diramare una nota sul suo addio al piccolo schermo. Walter Nudo è recentemente diventato protagonista dell'ultima diretta di "Live: non è la d'Urso", il format condotto da Barbara d'Urso, dove l'ex naufraga Francesca Cipriani lo ha tacciato pubblicamente di nascondere la sua presunta storia d'amore omosessuale con un altro uomo. Un'indiscrezione che ad oggi non è stata ...

