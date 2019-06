Volley femminile | Nations League 2019 | le convocate dell’Italia per la Final Six Torna

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di, ha diramato le convocazioni per laSix dellache andrà in scena a Nanchino (Cina) dal 3 al 7 luglio. Le azzurre sono state inserite nella Pool A insieme a Cina e Turchia, le prime due classificate accederanno alle semii dove incroceranno le migliori due compagini provenienti dall’altro raggruppamento (USA, Brasile, Polonia). Le vicecampionesse del mondo esordiranno il 4 luglio contro le anatoliche, il giorno successivo affronteranno le padrone di casa: si giocherà sempre alle ore 13.30, tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 2 e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Rientra Paola Egonu, la fuoriclasse era rimasta fuori in occasione dell’ultima tappa per il malore accusato al termine del match contro la Corea del Sud: l’opposto dovrà trascinare le ...

