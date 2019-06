Volley | comunque vada a Brasilia Blengini ha già vinto

Blastingnews

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Questa prima parte di stagione azzurra, dove le nazionali maschili e femminili hanno affrontato il lungo percorso dellaball National League, sta volgendo al termine ed è tempo di fare un primo piccolo bilancio. La nazionale femminile di coach Mazzanti non ha deluso le aspettative qualificandosi alle Final Six, confermandosi una solida realtà e mostrando della valide alternative che potranno tornare molto utili quando la posta in palio sarà molto più importante: Sorokaite, Pietrini, Alberti, Fahr sono solo la punta dell'iceberg di un movimento che sforna in continuazione alternative al sestetto titolare con il quale negli ultimi anni le azzurre hannoe con. Diverso e più lungo invece il discorso sull'Italia di Gianlorenzo, che ha lavorato con un gruppo ampio mettendo alla prova molti giocatori, ai quali ha dato fiducia nonostante le perplessità iniziali da ...

GiacomoPagliani : @Yearning_Julia @cavallobianero @ComuneMI Che stai parlando dell'andare a vedere altri a giocare a beach volley? Co… - robertougazzi : @Gazzetta_it Brave....forti....umili....determinate...spregiudicate...comunque andrà con l Olanda ....avete spalanc… - Prisci_volley : RT @tish_rules: B U O N M A R T E D I ?? .per pochi. Tish sempre più figa comunque eh. #Amici18 -