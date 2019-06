Vita su Marte | si è sviluppata prima rispetto alla Terra?

Marte - "aumenti di livello anomali". Cos'ha captato il rover Curiosity : segnali di Vita aliena? : Su Marte il rover Curiosity ha rilevato la più elevata concentrazione di metano mai riscontrata sul Pianeta rosso. Il contenuto, pari a 21ppb (parti per miliardo per volume), è stato riscontrato dallo strumento Sam e comunicato dalla Nasa stessa. Sulla Terra il volume di metano nell'atmosfera è di 1

UNA Vita - anticipazioni puntata di martedì 25 e mercoledì 26 giugno 2019 : anticipazioni puntata 753 di Una VITA di martedì 25 e mercoledì 26 giugno 2019: Flora ha ormai deciso di assumere Pena come cameriere, in modo che lui eviti di rubare; i due impostori lo terranno sotto controllo. Arturo annuncia a Silvia che presto avranno in casa un telefono… Silvia teme che Arturo la voglia controllare… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su Una VITA, del nostro account Instagram e ...

Ascolti TV | Martedì 18 giugno 2019. Boom per la Nazionale Femminile (29.3%) - La Scuola più bella del Mondo 10.3%. Io e Te 10% - La Vita in Diretta Estate 15.6% : Italia-Brasile (da Facebook) Su Rai1 il match Italia-Brasile, utile per il Campionato Mondiale Femminile Francia 2019, ha conquistato 6.525.000 spettatori pari al 29.3% di share. Su Canale 5 La Scuola più bella del Mondo ha raccolto davanti al video 2.213.000 spettatori pari al 10.3% di share. Su Rai2 Love is all you need ha interessato 1.444.000 spettatori pari al 6.9% di share. Su Italia 1 Transformers ha catturato l’attenzione di ...

UNA Vita - anticipazioni puntata di lunedì 17 e martedì 18 giugno 2019 : anticipazioni puntata 748 di Una VITA di lunedì 17 e martedì 18 giugno 2019: Felipe riesce ad ottenere l’indulto per Diego, il quale parla a Samuel dei sospetti di Blanca e di conseguenza decide di condurla al cimitero di fronte alla tomba della bambina, nella speranza di convincerla ad andare oltre… Inigo e Leonor sono di nuovo intenzionati a partire… Casilda chiede a Jacinto di rimanere ancora ad Acacias, così Liberto pensa ...

UNA Vita - anticipazioni puntata di martedì 11 e mercoledì 12 giugno 2019 : anticipazioni puntata 744 di Una VITA di martedì 11 e mercoledì 12 giugno 2019: Blanca insiste: è convinta di aver messo al mondo un figlio maschio! Volendo dissuadere Blanca e nel tentativo di farle accettare la morte della neonata, Diego si alza dal letto non senza fatica… Ursula se la prende con Samuel perché lui non si darebbe da fare per ritrovare Blanca e Diego. Tale discussione provoca un malore alla Dicenta… Da non perdere: ...

UNA Vita - anticipazioni puntata di martedì 4 e mercoledì 5 giugno 2019 : anticipazioni puntata 735 e 736 di Una VITA di martedì 4 e mercoledì 5 giugno 2019: Diego prega Felipe di aiutarlo a liberare Blanca da Samuel e Ursula; il legale, nell’accettare, chiede a sua volta aiuto a Celia. Intanto ad Acacias tutti parlano della convivenza di Arturo e Silvia; Susana informa la donna del suo disgusto per quello che sta facendo, ma lei riesce a metterla al suo posto. Casilda appare sempre più irresponsabile, cosa che ...

Marte - la nuova scoperta di Curiosity ci avvicina alla Vita sul Pianeta Rosso : Il rover Curiosity della NASA prosegue il suo lavoro su Marte e adesso ci svela nuovi dettagli sulla composizione del Pianeta Rosso che potrebbero svelarci la presenza di 'esseri viventi'. Curiosity ha infatti analizzato due campioni raccolti e ha scoperto la presenza di argilla, che si forma con l'acqua, fondamentale per la vita. Gli scienziati spiegano che questa zona ricca di argilla si trovano nella parte bassa del Monte Sharp, dove ...

UNA Vita - anticipazioni puntata di lunedì 3 e martedì 4 giugno 2019 : anticipazioni puntata 733 e 734 di Una VITA di lunedì 3 e martedì 4 giugno 2019: Casilda non intende più portare il lutto. Intanto Paquito dice a Servante che può dimenticarsi del posto di guardiano notturno perché non ha mai contratto il morbillo. Liberto chiede perdono a Rosina, che però lo caccia via. Diego e Blanca trascorrono felici la notte insieme, mentre uno sconvolto Samuel sembra pronto a confessare l’omicidio del padre. ...