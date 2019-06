Vita di James L’arrivo in Europa

Vita di James. L’idolo di Banfield : Il viaggio di una stella Trasferirsi da Ibagué a Medellín era un balzo. Non solo perché i campi di calcio non erano più di sabbia. James cominciò a scoprire il mondo fuori del Tolima. La maggior parte dei ragazzi dell’Envigado veniva dalla costa del Pacifico e aveva alle spalle storie di drammatica povertà. Lui arrivava in maglia verde-arancio con un papà a cui era stato offerto il posto di capo della divisione informatica all’università locale ...

Calciomercato domenica 23 giugno : Roma - affondo per Hamsik. Juve - De Ligt più vicino. Napoli - novità James Rodriguez! : Calciomercato 23 giugno- Il Calciomercato si prepara ad entrare nel vivo nel corso dell’estate. Ecco tutte le trattative di oggi domenica 23 giugno. JuveNTUS– De Ligt strizza l’occhio ai bianconeri e si avvicina in maniera reale e concreta. Il difensore ha una valutazione di circa 70 milioni di euro. Più defilate Barcellona e PSG. INTER– […] L'articolo Calciomercato domenica 23 giugno: Roma, affondo per Hamsik. ...

Vita di James. Il contratto dopo i gol dal calcio d’angolo : Il divo dei tornei giovanili Per l’età che aveva, pochi bambini avevano viaggiato così tanto. Sempre in pullman, in giro per la Colombia, per tornei di calcio giovanili. Prima che gli fosse consegnata in modo definitivo la maglia numero 10, James portava il 16. Ogni settimana c’era un viaggio che andava dalle quattro alle otto ore. Ibagué è distante dai due mari su cui si affaccia la Colombia. I pullman in marcia erano sempre due. Uno con i ...

Pedullà : “Manolas ha scelto il Napoli. James entra nel vivo - novità Lozano. Verdi e Ounas in uscita” : Pedullà: “Manolas ha scelto il Napoli. James entra nel vivo, novità Lozano. Verdi e Ounas in uscita” Pedullà: “Manolas ha scelto il Napoli. James entra nel vivo, novità Lozano. Verdi e Ounas in uscita”. Gli ultimi aggiornamenti sulle tre operazioni più discusse degli ultimi giorni a cura dell’ esperto di calciomercato Alfredo Pedullà che fa il punto della situazione sul suo sito internet. Calciomercato Napoli, ...

Vita di James. Il bambino che amava Totti : Meglio il pallone che García Márquez La prima cosa che si racconta di James Rodríguez è il suo terrore per le 432 pagine del capolavoro di Gabriel García Márquez, Cent’anni di solitudine. Quando a scuola gliene assegnarono la lettura, il suo padrigno, Juan Carlos Restrepo, un ingegnere, corse in libreria a prenderne una copia e gliela mise fra le mani. James domandò se dovesse sorbirselo proprio tutto, con gli allenamenti che invece lo ...

James Rodriguez : una “spruzzata di creatività” che può giocare ovunque : Il Corriere dello Sport fa l’elogio di James Rodriguez, uno che ha collezionato trionfi tra Banfield, Porto, Real Madrid, Bayern, Monaco e Nazionale colombiana e che si avvicina al Napoli in “un mercato che sta per esplodere”. Cresciuto in Colombia, nell’Envigado, suo padre Wilson fu Nazionale Under 20. Nel 2008 fu acquistato dal Banfield, in Argentina. Poi ci fu l’arrivo in Europa al Porto, nel 2010. Il CorSport lo definisce “la spruzzata di ...