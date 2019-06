VIDEO Nigeria-Guinea 1-0 | Coppa d’Africa 2019 | highlights | gol e sintesi Vittoria delle

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Labatte 1-0 lae vola agli ottavi di finale della. Le Super Aquile conquistano lagrazie al gol siglato da Omeruo al 73' e restano così a punteggio pieno, mentre Gli Elefanti Nazionali dovranno giocarsi tutto nell'ultima giornata. Di seguito ilcon i gol, glie ladi1-0.1-0 Il gol di Omeruo al 73''s 1st goal against#AFCONKenneth Omeruo scored, assist by Moses Simon #NGAGUI #NIGGUI #SuperEagles ##TotalAFCONpic.twitter.com/4AkiMqnBOa — The Precious One (@damiancaring) June 26,

