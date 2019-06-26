beppe_grillo : Nei prossimi due anni oltre 60 milioni di euro saranno dedicati alla manutenzione ordinaria delle strade di Roma.… - Antonio_Tajani : Vedere la città dove sono nato nel caos, con rifiuti ovunque, verde pubblico in abbandono, buche, problemi di viabi… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 18 : 15 : Viabilità DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 18.05 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANCORA CODE SULLA SALARIA TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA PER UN INCIDENTE. SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E L’AURELIA E TRA LABARO E LA CASILINA CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E TUSCOLANA SULLA CASILINA CODE TRA LA BORGHESIANA E RACCORDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 17.35 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA SALARIA UN INCIDENTE CONTINUA A PROVOCARE CODE TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA NEI DUE SENSI DI MARCIA. SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LA Roma FIUMICINO E L’AURELIA E TRA LABARO E LA CASILINA CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA COLOMBO E TUSCOLANA SULLA CASILINA CODE TRA LA BORGHESIANA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 17 : 15 : Viabilità DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 17.05 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA SALARIA UN INCIDENTE PROVOCA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA SETTEBAGNI E FONTE DI PAPA. SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA LA Roma FIUMICINO E L’AURELIA E RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E L’A24 CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA Roma FIUMICINO E TUSCOLANA SULLA CASILINA CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 16.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA LA PISANA E L’AURELIA. SEMPRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA BUFALOTTA E L’A24 MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA Roma FIUMICINO E LA TUSCOLANA. SULLA SALARIA UN INCIDENTE PROVOCA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 15.20 FEDERICO ASCANI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA IN CARREGGIATA ESTERNA. MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E L’A24 SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DELL’A1 RALLENTAMENTI TRA IL RACCORDO E TORRENOVA IN DIREZIONE SUD SULLA PONTINA CI SONO CODE ALL’ALTEZZA DI CAMPOVERDE IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A CAUSA DELLA PRESENZA DI UN VEICOLO IN FIAMME CI SONO DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE: AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ CONGESTIONATO A PARTIRE DALL’USCITA PER LA CASILINA FINO ALLO SVINCOLO PER LA Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO CODE SUL TRATTO URBANO, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA TANGENZIALE EST CHIUSO LO SVINCOLO PER VIA TIBURTINA ALL’ALTEZZA DEL VERANO: RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON DA VIA FIORENTINI FINO ALLA STESSA TANGENZIALE; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE IL TRAFFICO RESTA INTENSO IN CARREGGIATA INTERNA, TRA LE USCITE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: A Roma SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA E’ STATA RIAPERTA LA STAZIONE REPUBBLICA; RESTA CHIUSA INVECE LA STAZIONE BARBERINI, ATTIVO SERVIZIO BUS NAVETTA DA TERMINI. E IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA PERMANGONO CODE TRA LE USCITE CASILINA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 09 : 45 : Viabilità DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 09:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA FLAMINIA E AURELIA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 09:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DISAGI PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE DAL BIVIO PER VIA LAURENTINA FINO A MONTE D’ORO IN DIREZIONE Roma. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 08:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DISAGI PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI DAL BIVIO PER VIA LAURENTINA FINO A MONTE D’ORO IN DIREZIONE Roma. E PROPRIO IN DIREZIONE Roma IL TRAFFICO E’ INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 08:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA FLAMINIA E AURELIA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO TRAFFICO INTENSO LUNGO IL TRATTO URBANO, CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 25 GIUGNO 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA Roma FIUMICINO E L’OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE EUR, IN VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 25 GIUGNO 2019 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCHE PER INCIDENTE MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PISANA E BOCCEA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO ...