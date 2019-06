Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 09 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 09 : 15 : Viabilità DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 09:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DISAGI PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA: A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA PERMANGONO CODE DAL BIVIO PER VIA LAURENTINA FINO A MONTE D’ORO IN DIREZIONE Roma. CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 08:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DISAGI PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI DAL BIVIO PER VIA LAURENTINA FINO A MONTE D’ORO IN DIREZIONE Roma. E PROPRIO IN DIREZIONE Roma IL TRAFFICO E’ INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 08:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA FLAMINIA E AURELIA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO TRAFFICO INTENSO LUNGO IL TRATTO URBANO, CON ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 25 GIUGNO 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA Roma FIUMICINO E L’OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE EUR, IN VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 25 GIUGNO 2019 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCHE PER INCIDENTE MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PISANA E BOCCEA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 25 GIUGNO 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PISANA E BOCCEA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LA TANGENZIALE EST ED IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 25 GIUGNO 2019 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCHE PER INCIDENTE MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, PISANA E CASAL DEL MARMO E PIU AVANTI PER INCIDENTE TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA SUL TRATTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 25 GIUGNO 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCHE PER INCIDENTE MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, PISANA E CASAL DEL MARMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 25 GIUGNO 2019 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA Roma FIUMICINO E LA PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BOCCEA E CASAL DEL MARMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 25 GIUGNO 2019 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA Roma FIUMICINO E LA PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BOCCEA E CASAL DEL MARMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 25 GIUGNO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA OSTIENSE E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA E RomaNINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 25 GIUGNO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 25 GIUGNO 2019 ORE 12.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-FIRENZE, , RIMOSSO L’INCIDENTE TRA PONZANO RomaNO E MAGLIANO SABINA VERSO FIRENZE, RIMANGONO 4 KM CODE PER LAVORI TRA PONZANO RomaNO E ORTE. SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DEL RACCORDO VERSO Roma CREA CODE DA TORRENOVA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA ...