Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 09 | 15

beppe_grillo : Nei prossimi due anni oltre 60 milioni di euro saranno dedicati alla manutenzione ordinaria delle strade di Roma.… - Antonio_Tajani : Vedere la città dove sono nato nel caos, con rifiuti ovunque, verde pubblico in abbandono, buche, problemi di viabi… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 08:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #26-06-2019 -
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 08 : 45 : Viabilità DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 08:35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio DISAGI PER CHI VIAGGIA SULLA PONTINA: A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI DAL BIVIO PER VIA LAURENTINA FINO A MONTE D’ORO IN DIREZIONE Roma. E PROPRIO IN DIREZIONE Roma IL TRAFFICO E’ INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA LE USCITE CASILINA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 08 : 15 : Viabilità DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 08:05 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO; SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA, PROSEGUENDO TRA FLAMINIA E AURELIA; CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 26-06-2019 ore 07 : 30 : Viabilità DEL 26 GIUGNO 2019 ORE 07:20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO IL TRAFFICO E’ IN AUMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE IN DIREZIONE DELLA CITTA’; SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E APPIA; IN ESTERNA TRA PRENESTINA E Roma TERAMO; SULLA STESSA Roma TERAMO TRAFFICO INTENSO LUNGO IL TRATTO URBANO, CON ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 20 : 30 : Viabilità 25 GIUGNO 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONASERA E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA LA Roma FIUMICINO E L’OSTIENSE IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN DIREZIONE EUR, IN VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 19 : 45 : Viabilità 25 GIUGNO 2019 ORE 19.35 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCHE PER INCIDENTE MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PISANA E BOCCEA, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 25 GIUGNO 2019 ORE 19.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E LA RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PISANA E BOCCEA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA LA TANGENZIALE EST ED IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 25 GIUGNO 2019 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCHE PER INCIDENTE MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, PISANA E CASAL DEL MARMO E PIU AVANTI PER INCIDENTE TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA SUL TRATTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 25 GIUGNO 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA Roma FIUMICINO E L’APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA ANCHE PER INCIDENTE MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, PISANA E CASAL DEL MARMO E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 25 GIUGNO 2019 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA Roma FIUMICINO E LA PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BOCCEA E CASAL DEL MARMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 25 GIUGNO 2019 ORE 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA Roma FIUMICINO E LA PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BOCCEA E CASAL DEL MARMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE RALLENTA IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 25 GIUGNO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA OSTIENSE E LAURENTINA IN CARREGGIATA ESTERNA RIMANENDO IN ESTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ARDEATINA E RomaNINA MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE BUFALOTTA E PRENESTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 25 GIUGNO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA OSTIENSE ED ARDEATINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LE USCITE NOMENTANA E Roma TERAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO PERCORRENDO LA VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 25 GIUGNO 2019 ORE 12.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-FIRENZE, , RIMOSSO L’INCIDENTE TRA PONZANO RomaNO E MAGLIANO SABINA VERSO FIRENZE, RIMANGONO 4 KM CODE PER LAVORI TRA PONZANO RomaNO E ORTE. SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DEL RACCORDO VERSO Roma CREA CODE DA TORRENOVA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO AL BIVIO PER LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 25 GIUGNO 2019 ORE 11.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-FIRENZE, , TRAFFICO SBLOCCATO TRA PONZANO RomaNO E MAGLIANO SABINA VERSO FIRENZE, SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI SORPASSO, CI SONO 7 KM DI CODE IN AUMENTO A CAUSA DELL’INCIDENTE TRA 2 AUTO ED UN MEZZO PESANTE AVVENUTO AL KM 502+300. IN ALTERNATIVA PER LE BREVI PERCORRENZE, CONSIGLIATO USCIRE A PONZANO RomaNO, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 25-06-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 25 GIUGNO 2019 ORE 10.20 ALESSIO CONTI BUONGIORNO E BEN RITROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INCIDENTE TRA UN AUTO E UN MEZZOPESANTE SULL’A1 Roma FIRENZE. TRAFFICO BLOCCATO VERSO FIRENZE CON 4 KM DI CODE IN AUMENTO TRA PONZANO RomaNO E MAGLIANO SABINA. A Roma SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA, CODE A TRATTI TRA RomaFIUMICINO E TUSCOLANA E TRA SALARIA E BOCCEA IN CARREGGIATA INTERNA CODE A TRATTI PER TRAFFICO ...