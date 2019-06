Valentina Bisti lascia Unomattina? “Credo sia l’ultimo anno”

lanostratv

(Di mercoledì 26 giugno 2019)Estate: ultimo anno per? Da tre annidà il buongiorno agli italiani conEstate che dura mezz’ora in più del solito, dalle 7:10 alle 10:30 prima di cedere la linea a Tutto Chiaro, il programma condotto da Monica Marangoni. Quest’anno laè affiancata da Roberto Poletti. I telespettatori hanno notato che la giornalista del Tg1 è molto più sciolta delle edizioni precedenti. Intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni,ha spiegato il motivo: “Sono più serena perché credo che sia l’ultimo anno. Penso che se dopo la fine di questa terza esperienza non arriverà una proposta in un’altra fascia oraria, sempre sul versante dell’infotainment, me ne tornerò al Tg1 che amo tantissimo”. La giornalista, quindi, sembra smentire l’indiscrezione lanciata da TvBlog che la ...

Lucio63th1 : VALENTINA BISTI non VISTI chiedo scusa. - kikapress : Ecco chi ci dà il buongiorno su Rai Uno dal lunedì al venerdì alle 6.45... - Gius_Mol : Adoro Valentina Bisti per come percula Poletti. #UnoMattina #1Mattina #MattinaRai1 -