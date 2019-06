Vacanza astronomica in provincia di Agrigento

“ Vacanza astronomica” in Sicilia : a Luglio il “Torre Salsa Space Weekend” : Dall’8 all’11 Luglio 2019 in provincia di Agrigento, presso l’Agriturismo Torre Salsa , si svolgerà “Torre Salsa Space Weekend” , una vacanza organizzata dall’Agriturismo Torre Salsa e Astronomitaly, ricca di attività a contatto con l’astronomia sotto uno tra “I cieli più belli d’Italia“. Si comincia Lunedì 8 Luglio con la cena a base di prodotti tipici locali dell’Agriturismo – per degustare i sapori della cucina Sicilia na ...

Vacanza al mare o enogastronomica : le preferenze degli stranieri - che in Italia hanno speso 41 miliardi : Che Roma fosse la meta regina per i turisti stranieri in Italia non è certo una novità, ma la Capitale nell'ultimo anno si è messa in evidenza anche per dinamismo degli arrivi facendo molto bene in ...