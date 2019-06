USA: sentono piangere nel bosco e trovano una neonata chiusa in una busta di plastica (Di mercoledì 26 giugno 2019) La polizia dello stato americano della Georgia ha pubblicato le immagini del salvataggio di una bambina appena nata abbandonata in un sacco di plastica nel bel mezzo di un bosco: le fotografie sono state rilasciate nella speranze, per il momento rivelatasi vana, che qualcuno possa farsi avanti e riferire chi sia la mamma della piccola, che è stata soprannominata Baby India ed è stata trovata fortunatamente ancora in vita a Cumming, a circa 64 chilometri da Atlanta. (Di mercoledì 26 giugno 2019) La polizia dello stato americano della Georgia ha pubblicato le immagini del salvataggio di una bambina appena nata abbandonata in un sacco dinel bel mezzo di un: le fotografie sono state rilasciate nella speranze, per il momento rivelatasi vana, che qualcuno possa farsi avanti e riferire chi sia la mamma della piccola, che è stata soprannominata Baby India ed è stata trovata fortunatamente ancora in vita a Cumming, a circa 64 chilometri da Atlanta.

L'ufficio dello sceriffo ha fatto sapere di aver avviato un'indagine per scoprire chi siano i genitori della bambina e come mai abbiano deciso di abbandonarla in un sacco di plastica, probabilmente nella speranza che morisse. La piccola invece è stata salvata in extemis dopo che alcuni passanti hanno sentito i suoi vagiti provenire da un luogo molto isolato di un bosco. Trasportata tempestivamente in ospedale, la bambina è stata sottoposta a un'accurata visita medica e dichiarata fuori pericolo. Era solo molto stanca e parzialmente disidratata, ma è stata presa in cura e presto potrà essere affidata a una struttura per minori.