Usa-Messico | padre e figlia annegati al confine | la foto   che indigna l’America

Fotografo rivela contenuto accordo Usa-Messico su migranti : Quando si dice il potere delle immagini...e anche l'intuito di un reporter di razza. Jabin Botsford, un Fotografo del Washington Post ha rivelato parte dell'accordo sull'immigrazione raggiunto dagli Stati Uniti con il Messico, immortalando con il suo apparecchio fotografico il foglio dell'intesa che il presidente Donald Trump ha sventolato davanti ai giornalisti. Nelle immagini scattate e zoommate dal Fotografo si legge: "Il governo del ...

Frenata a immigrazione clandestina in cambio di stop ai dazi - Usa-Messico accordo fatto : I dazi sulle importazioni Usa dal Messico non scatteranno perche' i due paesi hanno raggiunto un accordo per porre un freno all'immigrazione clandestina. A fare l'annuncio e' stato il presidente Donald Trump via Twitter, nella tarda serata americana. "Sono felice di informarvi che gli Stati Uniti d'America hanno raggiunto un accordo firmato con il Messico. Le tariffe che dovevano essere applicate dagli Usa da lunedi' contro il Messico sono ...

Migranti - Messico si accorda con gli Usa : schiererà 6mila soldati al confine sud - in cambio Trump non metterà dazi : Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il Messico per ridurre il flusso di Migranti provenienti dal Sud America. Giovedì il presidente statunitense aveva minacciato che avrebbe imposto pesanti dazi commerciali sui beni messicani se non si fosse arrivati a un consenso. Il Messico si è impegnato a fare tre cose: schierare seimila soldati al confine meridionale con il Guatemala per bloccare i Migranti diretti verso gli Stati ...

Accordo Usa-Messico : Trump sospende i dazi/ Guardia nazionale lungo il confine : Accordo nella notte fra gli Usa e il Messico: niente dazi da parte di Donald Trump. I messicani schierano la Guardia nazionale sul confine

Usa-Messico - accordo in extremis. E Trump ritira la decisione sui dazi : New York - Pace, o almeno tregua, fatta tra Stati Uniti e Messico. E scongiurata in extremis l'entrata in vigore di dazi su centinaia di miliardi di dollari di beni che avrebbero messo...

Usa : accordo con Messico significativo : 8.10 Il segretario del Tesoro americano,Steven Mnuchin, ha definito l'accordo con il Messico "molto significativo con un risultato molto importante". Parlando ai giornalisti a margine dei ministri delle Finanze e dei governatori delle banche centrali del G20, Mnuchin ha dichiarato: "Non potremmo essere più soddisfatti dell'accordo raggiunto, è molto significativo e apprezziamo molto gli impegni presi dal Messico per aiutarci contro i gravi ...

Dazi - Usa firma accordo col Messico : 3.07 Il presidente Donald Trump, appena tornato dal suo viaggio in Europa, incassa l'impegno del Messico a fermare l'immigrazione clandestina verso gli Usa. Trump ha annunciato su Twitter che gli Stati Uniti hanno firmato un accordo con il Messico che sospende a tempo indefinito l'entrata in vigore dei Dazi, prevista per lunedì, in cambio di "forti misure per fermare il flusso migratorio attraverso il Messico e verso il nostro confine ...

Usa - soldati dipingono muro col Messico : 2.59 Ai militari dispiegati lungo il confine meridionale Usa in California è stato affidato il compito di dipingere il muro voluto dal presidente Trump. Lo segnala su Twitter il senatore dell' llinois Dick Durbin:"Un vergognoso uso di soldi pubblici". Secondo la Cbs, a 5.000 uomini tra Guardie Nazionali e militari è stato affidato il compito di restaurare porzioni di muro per migliorarne "l'aspetto estetico", dipingendolo e installando delle ...

Dazi - nulla difatto tra Usa e Messico : 2.44 Niente accordo sui Dazi tra Stati Uniti e Messico. L'incontro svoltosi alla Casa Bianca tra le delegazioni dei due paesi - spiegano fonti vicine al negoziato - si è concluso con un nulla di fatto. Sulla vicenda pende la minaccia di Trump di colpire immediatamente tutti i beni importati dal Messico con Dazi del 5%. Non solo ma l'amministrazione Usa ha anche minacciato di alzare tali Dazi fino al 25% entro ottobre se il Messico non porrà ...

TRUMP - DAZI AL MESSICO PER FERMARE MIGRANTI/ Calo Borse - AMLO invita Usa al dialogo : TRUMP annuncia DAZI contro il MESSICO al fine di placare i flussi migratori: crollo delle Borse. Il presidente AMLO replica e confida nel dialogo.

Spread - Italia supera Grecia sui 5 anni. Borse giù dopo minacce dazi Usa al Messico : Gli indici del Vecchio Continente hanno imboccato la strada del ribasso sulle rinnovate tensioni commerciali internazionali. Questa volta le minacce di nuovi dazi riguardano il Messico. Trump ha deciso che se il Paese non combatterà l'emigrazione clandestina verso gli Usa, saranno imposti dazi fino al 25 per cento...

