Uomini e Donne | Manuel Galiano con un’altra? La segnalazione

Andrea Zelletta - momento difficilissimo per l’ex di Uomini e Donne : “Si va avanti” : Andrea Zelletta lutto, momento difficile per l’ex tronista di Uomini e Donne L’ultimo post pubblicato su Instagram da Andrea Zelletta fa probabilmente riferimento al lutto che lo ha coinvolto negli ultimi giorni e di cui ha dato subito notizia a tutti i suoi follower; dopo la brutta notizia Andrea si era assentato parecchio dai social […] L'articolo Andrea Zelletta, momento difficilissimo per l’ex di Uomini e Donne: ...

Uomini e Donne - Angela Nasti : "Quanta cattiveria che c'è in giro... Certe cose mi toccano" : Non è andato proprio giù ad una parte dei telespettatori appassionati di Uomini e Donne (non tutti, ovviamente), il comportamento tenuto da Angela Nasti, una delle troniste dell'ultima edizione andata in onda su Canale 5, una volta terminato il programma.La sua storia con il corteggiatore da lei scelto, Alessio Campoli, infatti, non è minimamente decollata e, in molti, hanno accusato la sorella di Chiara Nasti di aver utilizzato il programma ...

Will Smith - la figlia Willow confessa/ 'Amo gli Uomini e le donne allo stesso modo' : Will Smith, la figlia minore dell'attore, Willow, spiazza con una confessione: 'Amo gli uomini e le donne allo stesso modo'.

Uomini e donne - indiscrezione esplosiva : la prossima tronista? L'amica intima di Sara Affi Fella : Fari puntati sulla prossima edizione di Uomini e donne, il dating-show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Il via a settembre. Ci si chiede, ora, chi sarà l'erede di Giulia Cavaglia e Angela Nasti nell'ambitissima veste di tronista. E sul web e tra gli addetti ai lavori circola il nome di Vale

Uomini e Donne anticipazioni : Valeria Bigella nuova tronista? La risposta : Uomini e Donne: le ultime news e anticipazioni sui nuovi tronisti Uomini e Donne si è concluso da qualche settimana ma già si pensa alla prossima edizione del programma di Canale 5. Che, come ogni anno, partirà a settembre. Chi sarà l’erede di Giulia Cavaglia e Angela Nasti? Sul web si fa da tempo il […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Valeria Bigella nuova tronista? La risposta proviene da Gossip e Tv.

Gossip Uomini e Donne : Luca Daffrè abbracciato a Giorgia - amica di Cecilia Rodriguez : È passato poco meno di un mese dalla scelta di Angela Nasti a Uomini e Donne: se la storia tra la tronista e Alessio Campoli è finita nel giro di un paio di settimane, si è saputo poco sul ragazzo che ha rifiutato, Luca Daffrè. Come racconta il sito di Tabloit in queste ore, alcune sere fa il bel corteggiatore è stato paparazzato tra le braccia di una mora a Milano: i giornalisti di Gossip sostengono che la fortunata sia Giorgia Pacciariello, ...

Gianni Sperti vengo corteggiato sia dagli Uomini che dalle donne : L’opinionista – ballerino Gianni Sperti ai microfoni di “Panorama” racconta della sua carriera e sulla sua vita personale e ha confidato che nonostante i diciassette anni nel cast del programma, “ogni registrazione è diversa e tutte le settimane i protagonisti dei troni riescono ad alzare l’asticella”, spesso anche troppo, come accaduto nel caso di Sara Affi Fella. Gianni Sperti ha commentato la vicenda e i rumor ...

Uomini e Donne : Luca Daffrè dimentica Angela Nasti con un’altra : Luca Daffrè dopo Uomini e Donne sorpreso con un’altra: addio definitivo ad Angela L’ex tronista di Uomini e Donne, Angela Nasti, nel momento della tanta attesa scelta, ha preferito scegliere Alessio Campoli a Luca Daffrè, il quale non c’è affatto rimasto benissimo. Ma ormai da quel momento di acqua sotto i ponti ne è passata davvero tanta. Motivo per cui pare che quest’ultimo abbia girato definitivamente pagina con ...

Uomini e Donne - Nicole Mazzocato naso rifatto? La verità : Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice Nicole Mazzocato ha rifatto il naso? Lei chiarisce sui social Non mancano mai i sospetti della rete sui ritocchini estetici dei personaggi del mondo della tv e dello spettacolo. I social, per esempio, sono pieni di quei famosi collage che fanno vedere i prima e dopo di questi vip, per […] L'articolo Uomini e Donne, Nicole Mazzocato naso rifatto? La verità proviene da Gossip e Tv.

Gianni Sperti : “Io gay? Anche se lo fossi non farebbe notizia. Mi corteggiano Uomini e donne” : Gianni Sperti si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a 'Panorama'. Il ballerino e opinionista di 'uomini e Donne' ha parlato del suo rapporto con Maria De Filippi e Tina Cipollari, del caso di Sara Affi Fella e della decisione di non parlare della sua vita privata. Inoltre, ha replicato alle voci sulla sua presunta omosessualità.Continua a leggere

Gossip Uomini e Donne : Arianna con una foto spazza via le voci di crisi con il fidanzato : Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli non stanno vivendo un periodo di crisi, come aveva ipotizzato fino a qualche ora fa il Gossip di Uomini e Donne. La loro prolungata assenza dai social network - dai quali avevano smesso di apparire insieme come abitudine - aveva fatto nascere più di qualche sospetto. E la voce si era trasformata in vera e propria preoccupazione poiché continuava a non arrivare alcuna replica in tal senso da parte dei due ex ...

Giulio Raselli di Uomini e Donne conquista Sabrina a Temptation Island : Giulio Raselli conquista Sabrina Martinengo a Temptation Island: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne colpisce Sembra proprio che Giulio Raselli abbia conquistato Sabrina Martinengo a Temptation Island 2019. Nel ruolo di tentatore, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne si lascia andare con la fidanzata di Nicola Tedde. La coppia, arrivata nel reality con qualche piccola […] L'articolo Giulio Raselli di Uomini e Donne conquista ...

Federica Lepanto : da Temptation Island a Uomini e Donne? Teresa Langella insegna : Federica Lepanto tentatrice a Temptation Island 2019: stesso percorso di Teresa Langella? Federica Lepanto è tornata in tv. Dopo la vittoria al Grande Fratello 2015 la studentessa e modella è diventata tentatrice a Temptation Island 2019. Nel villaggio sardo l’ex gieffina si è fatta subito notare per la sua avvenenza e simpatia e ha conquistato […] L'articolo Federica Lepanto: da Temptation Island a Uomini e Donne? Teresa Langella ...

Uomini e Donne News Andrea e Arianna : la risposta alle voci di crisi : Uomini e Donne News Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: dopo giorni di silenzio arriva la risposta alle voci di crisi Allarme rientrato: nessuna crisi in vista per Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, negli ultimi giorni, sono stati piuttosto chiacchierati. Molti fan hanno pensato che i due […] L'articolo Uomini e Donne News Andrea e Arianna: la risposta alle voci di ...