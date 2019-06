Un’estate in Provenza film stasera in tv 26 giugno | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Un’estate inè ilin tv mercoledì 262019 in onda in prima serata su Rai 2. E’ una commedia del 2014 diretta da Rose Bosch con Jean Reno e Anna Galiena. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Un’estate inin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: Avis de mistralDATA USCITA: 13 aprile 2016GENERE: CommediaANNO: 2014REGIA: Rose Bosch: Jean Reno, Anna Galiena, Aure Atika, Jean-Michel Noirey, Charlotte de TurckheimDURATA: 105 Minuti Un’estate inin tv:Ecco ladeloggi in tv. Tre fratelli, Lea, Adrien e il piccolo Theo, nato sordo, vanno in vacanza indai nonni. A causa di dissidi familiari i tre ragazzi non hanno mai incontrato il nonno Paul ...

vogue_italia : Spettacolare la sfilata Primavera/Estate 2020 di @jacquemus, che ci spiega perché ha scelto un set come i campi di… - RaiDue : “17 anni senza una telefonata e poi mi spedisce i figli?!” Una commedia per il cuore “Un’estate in Provenza” staser… - carmenFashionCr : Stasera in tv: 'Un'estate in provenza' su Rai 2 #cinema -