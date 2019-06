Una Vita | spoiler | Blanca cerca Moises | Ursula uccide Aurelia

Una Vita - anticipazioni dall'1 al 6 luglio : Iñigo vuole vendere la pasticceria : Le anticipazioni di Una Vita riservano entusiasmanti novità per gli affezionati telespettatori della serie spagnola. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 1 a sabato 6 luglio, Ursula accompagnerà Blanca sulla tomba della presunta neonata morta: la donna sarà notevolmente provata e addolorata. In seguito la Dicenta conoscerà una particolare donna convinta di aver visto la Madonna, Cristina Novoa. Successivamente tra Blanca e Cristina ...

Una Vita - Ursula pronta a vendicarsi : l’alleanza con la vedova di Samuel : Anticipazioni spagnole Una Vita: Ursula pronta a tornare al potere di Acacias, Genoveva vuole vendicarsi Le anticipazioni spagnole di Una Vita vedono al centro dell’attenzione l’alleanza tra Ursula e Genoveva, la vedova di Samuel. Le due donne si alleano per vendicarsi, con motivi differenti, dei vicini di Acacias 38. Il tutto accade dopo la morte […] L'articolo Una Vita, Ursula pronta a vendicarsi: l’alleanza con la ...

Bitter Sweet : Ozge Gurel fa Una confessione sulla sua vita privata : Ozge Gurel di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore prende le distanze da Nazli? Sogni, speranze e rivelazioni. Ozge Gurel ha rotto il silenzio sulle pagine di TeleSette parlando del personaggio di Nazli in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e della sua vita privata. L’unica affinità con la dolce aspirante chef della soap opera in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì riguarda proprio la cucina, l’attrice ha ...

Una Vita - anticipazioni : PEÑA passerà alle minacce - chi ricatterà? : Le bugie di PEÑA (Adrian Castiñeiras) emergeranno nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Eh sì: se avete letto i nostri post precedenti sull’argomento, sapete già che Iñigo (Xoan Forneas) e Flora (Alejandra Lorenzo), ovviamente con la complicità di Leonor Hidalgo (Alba Brunet), scopriranno che il vero Cervera non ha mai perso la memoria e studieranno una controffensiva per impedire al “nemico” di compromettere la loro ...

Una Vita Anticipazioni 26 giugno 2019 : Silvia stanca del comportamento ossessivo di Arturo : Arturo comunica a Silvia di aver comprato un telefono ma la Reyes non è contenta e accusa il compagno di voler controllare lei ed Esteban.

Una Vita anticipazioni : ALBA GUTIERREZ sarà LUCIA - la nuova protagonista : La terza stagione di Una Vita è quasi giunta al termine e, proprio per tale ragione, Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) e Diego Alday (Ruben De Eguia) stanno per uscire di scena. Prima dell’addio definitivo dei due giovani, i telespettatori avranno però l’occasione di conoscere LUCIA Alvarado (ALBA GUTIERREZ), la protagonista femminile delle prossime vicende ambientate a calle Acacias. Scopriamo come verrà introdotta la ragazza… Una ...

Una Vita - trame fino al 6 luglio : Flora vicina a Paquito - Cristina manipola la Dicenta : Tanti colpi di scena avverranno nei nuovi episodi di Una Vita, in programma dall'1 al 6 luglio su Canale 5. Se Blanca Dicenta lascerà Diego dopo essere stata manipolata da Cristina, Flora e Paquito desteranno i pettegolezzi di Servante. Infine Lolita accetterà di partire per Parigi insieme ad Antonito. Una Vita: la Dicenta conosce Cristina Le anticipazioni di Una Vita sugli episodi in onda da lunedì 1 sabato 6 luglio, raccontano che Ursula ...

Pamela Anderson lascia Adil Rami : "Aveva Una doppia vita" : Pamela Anderson ha lasciato il calciatore Adil Rami, che qualche anno fa militava nel Milan. A dichiararlo è lei stessa sul suo profilo Instagram, adducendo la separazione all'infedeltà del giocatore spagnolo.Ecco il durissimo sfogo dell'attrice, che ha sposato Rami l'anno scorso, dopo il fidanzamento nel 2017: "Gli ultimi due anni abbondanti della mia vita sono stati una grande bugia. Sono stata raggirata, spinta a credere che tra noi ci ...

Jack Russell fiuta Una neonata abbandonata e le salva la vita : Il cane eroe è un Jack Russellterrier di nome Macho ed è l'animale domestico di un pensionato. Il fatto è avvenuto a San Pietroburgo. Ha salvato una bimba abbandonata in mezzo alla vegetazione dopo aver portato sul padrone sul posto. Il cane eroe è un Jack Russellterrier di nome Macho ed è l'animale domestico di un pensionato. Il fatto è avvenuto a San Pietroburgo.-- Secondo quanto riportato dal Messaggero, la piccola era stata ...

Una Vita/ Anticipazioni 26 e 25 giugno : Blanca fuori controllo - il gesto choc che... : Una Vita, Anticipazioni puntata 26 e 25 giugno: Silvia furiosa con Arturo per la gelosia. La storia tra il colonnello e la donna al capolinea?

Jack Russel fiuta Una neonata abbandonata tra i cespugli e le salva la vita : “È stato un eroe” : Grazie al suo fiuto ha individuato una neonata abbandonata tra i cespugli e ha “tirato” il suo padrone lì da lei, salvandole la vita. L’eroe di questa storia è Macho, un piccolo Jack Russell che con il suo potente fiuto da cane da caccia ha salvato la vita a una bambina abbandonata nella vegetazione in centro a San Pietroburgo, in Russia, come riferisce il tabloid britannico Mirror. Il cane era a passeggio con il suo padrone, ...

Una Vita Anticipazioni 26 giugno 2019 : Silvia stanca della gelosia di Arturo : Arturo comunica a Silvia di aver comprato un telefono ma la Reyes non è contenta e accusa il compagno di voler controllare lei ed Esteban.

Una Vita - anticipazioni spagnole : Blanca prova pietà per la madre rinchiusa in manicomio : Continua l'appuntamento con la soap opera ideata da Aurora Guerra, 'Una vita' che riesce ad attirare una fetta importante di pubblico curioso di conoscere i cambiamenti presenti intorno ai personaggi principali. Le anticipazioni spagnole delle puntate di Una vita svelano che i sospetti di Blanca riguardo alla presunta morte del piccolo Moises si dimostreranno fondati. Sarà evidente lo zampino di Ursula che si è impossessata del bambino e la ...

Una Vita spoiler al 6 luglio : Blanca lascia Diego - Ramon riceve una lettera da Maria Luisa : Le trame della telenovela “Una Vita” sono sempre più ricche di colpi di scena. Le anticipazioni riguardanti gli episodi che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset la prossima settimana, dicono che Blanca Dicenta plagiata dalla nuova arrivata Cristina Novoa, metterà la parola fine alla relazione clandestina con il cognato Diego Alday. Maria Luisa Palacios invece darà finalmente sue notizie ai suoi familiari. La moglie di Victor Ferrero ...