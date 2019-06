Una vita a noleggio | lo sharing ha fatto boom in Italia

Una vita anticipazioni : ARTURO sta per spararsi - chi lo salverà? : Nelle prossime puntate italiane di Una Vita, ARTURO Valverde (Manuel Regueiro) cercherà più volte di togliersi la Vita: dopo aver scoperto di stare per diventare cieco a causa di una cataratta, il Colonnello non troverà più una ragione valida per vivere e, proprio per questo, penserà di farla finita. Tuttavia l’intervento della domestica Agustina (Pilar Barrera) e successivamente quello di Felipe (Marc Parejo) manderanno a monte i suoi ...

Trame spagnole Una vita : in arrivo le morti di Trini e Celia - Leonor lascerà il quartiere : Le attuali puntate di Una Vita in onda su Canale 5 sono ampiamente dedicate alla finta morte di Moises, il figlio di Blanca che lei continua a cercare disperatamente. Tale trama durerà ancora qualche tempo, con periodi nei quali la figlia di Ursula si rassegnerà all'evidenza e altri in cui sarà di nuovo battagliera nel continuare le sue ricerche. Alla fine fortunatamente ci sarà il lieto fine: il piccolo verrà ritrovato e Blanca deciderà di ...

Spoiler Una vita al 6 luglio : Blanca soggiogata dalla Novoa lascia Diego : Le vicende dei protagonisti della soap opera spagnola ideata da Aurora Guerra, Una Vita, già da qualche anno ormai riescono sempre ad appassionare il pubblico. Gli Spoiler delle puntate che verranno trasmesse da lunedì 1 fino a sabato 6 luglio evidenziano che tra i principali protagonisti ci sarà Blanca. Quest'ultima comincerà ad avvicinarsi molto a Cristina Novoa, una donna arrivata da poco ad Acacias 38 che sostiene di aver visto la Madonna. ...

Una vita Anticipazioni Spagnole : tutti i personaggi che presto diranno addio alla soap : Leonor, Blanca, Diego, Samuel, Arturo, Trini, Celia, scopriamo cosa costringerà questi amati personaggi della soap a dire per sempre addio ad Acacias.

Una vita - anticipazioni puntata di giovedì 27 e venerdì 28 giugno 2019 : anticipazioni puntata 754 di Una VITA di giovedì 27 e venerdì 28 giugno 2019: Arturo vuole che Silvia gli dica se è sicura di volerlo sposare… Blanca è sotto choc per aver cercato di strappare un bambino ad una sconosciuta per strada… Ursula si reca dal piccolo Moises in convento e ci va insieme al suo complice Samuel. La Dicenta intende portare Blanca alla follia pur di prendersi il bambino… Da non perdere: diventa fan della ...

Anticipazioni Una vita Trama Puntate 1-6 luglio 2019 : Una Scoperta Scioccante! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 1 luglio a sabato 6 luglio 2019: Diego fa una Scoperta scioccante sul figlio! Arturo ed una verità terribile! Anticipazioni Una Vita: Ursula, con l’aiuto di Cristina Novoa, manipola Blanca e le signore del quartiere. Antonito parte per Parigi senza Lolita. Samuel pianifica di rinchiudere Blanca in un sanatorio mentale! Paquito e Flora si baciano… Quali emozioni ci riserveranno i ...

Una vita - spoiler : Blanca cerca Moises - Ursula uccide Aurelia : Gli spoiler della nota soap opera Una Vita riservano interessanti novità. Nelle prossime puntate, Diego Alday, interpretato dall'attore Ruben De Eguia, sarà convinto che la sua amata Blanca Dicenta dica la verità, pertanto crederà che Moises, il loro bambino, sia ancora vivo. Nel frattempo Diego incontrerà una donna sconosciuta, Aurelia, la quale ha soccorso Blanca poco dopo aver partorito. Poi Aurelia confesserà che ha notato qualcuno tagliare ...

Una vita - anticipazioni dall'1 al 6 luglio : Iñigo vuole vendere la pasticceria : Le anticipazioni di Una Vita riservano entusiasmanti novità per gli affezionati telespettatori della serie spagnola. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 1 a sabato 6 luglio, Ursula accompagnerà Blanca sulla tomba della presunta neonata morta: la donna sarà notevolmente provata e addolorata. In seguito la Dicenta conoscerà una particolare donna convinta di aver visto la Madonna, Cristina Novoa. Successivamente tra Blanca e Cristina ...

Una vita - Ursula pronta a vendicarsi : l’alleanza con la vedova di Samuel : Anticipazioni spagnole Una Vita: Ursula pronta a tornare al potere di Acacias, Genoveva vuole vendicarsi Le anticipazioni spagnole di Una Vita vedono al centro dell’attenzione l’alleanza tra Ursula e Genoveva, la vedova di Samuel. Le due donne si alleano per vendicarsi, con motivi differenti, dei vicini di Acacias 38. Il tutto accade dopo la morte […] L'articolo Una Vita, Ursula pronta a vendicarsi: l’alleanza con la ...

Bitter Sweet : Ozge Gurel fa Una confessione sulla sua vita privata : Ozge Gurel di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore prende le distanze da Nazli? Sogni, speranze e rivelazioni. Ozge Gurel ha rotto il silenzio sulle pagine di TeleSette parlando del personaggio di Nazli in Bitter Sweet – Ingredienti d’amore e della sua vita privata. L’unica affinità con la dolce aspirante chef della soap opera in onda su Canale5 dal lunedì al venerdì riguarda proprio la cucina, l’attrice ha ...

Una vita - anticipazioni : PEÑA passerà alle minacce - chi ricatterà? : Le bugie di PEÑA (Adrian Castiñeiras) emergeranno nelle prossime puntate italiane di Una Vita. Eh sì: se avete letto i nostri post precedenti sull’argomento, sapete già che Iñigo (Xoan Forneas) e Flora (Alejandra Lorenzo), ovviamente con la complicità di Leonor Hidalgo (Alba Brunet), scopriranno che il vero Cervera non ha mai perso la memoria e studieranno una controffensiva per impedire al “nemico” di compromettere la loro ...

Una vita Anticipazioni 26 giugno 2019 : Silvia stanca del comportamento ossessivo di Arturo : Arturo comunica a Silvia di aver comprato un telefono ma la Reyes non è contenta e accusa il compagno di voler controllare lei ed Esteban.

Una vita anticipazioni : ALBA GUTIERREZ sarà LUCIA - la nuova protagonista : La terza stagione di Una Vita è quasi giunta al termine e, proprio per tale ragione, Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) e Diego Alday (Ruben De Eguia) stanno per uscire di scena. Prima dell’addio definitivo dei due giovani, i telespettatori avranno però l’occasione di conoscere LUCIA Alvarado (ALBA GUTIERREZ), la protagonista femminile delle prossime vicende ambientate a calle Acacias. Scopriamo come verrà introdotta la ragazza… Una ...

Una vita - trame fino al 6 luglio : Flora vicina a Paquito - Cristina manipola la Dicenta : Tanti colpi di scena avverranno nei nuovi episodi di Una Vita, in programma dall'1 al 6 luglio su Canale 5. Se Blanca Dicenta lascerà Diego dopo essere stata manipolata da Cristina, Flora e Paquito desteranno i pettegolezzi di Servante. Infine Lolita accetterà di partire per Parigi insieme ad Antonito. Una Vita: la Dicenta conosce Cristina Le anticipazioni di Una Vita sugli episodi in onda da lunedì 1 sabato 6 luglio, raccontano che Ursula ...