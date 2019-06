Una poltrona ha fatto riesplodere la tensione tra Russia e Georgia 

Lozano-Insigne si deve scegliere - non può essere Una poltrona per due : Lozano e Insigne, la partita la sta giocando Mino Raiola procuratore di entrambi i calciatori, che sa bene che i due destini sono intrecciati. Lozano può arrivare a Napoli solo in caso di un’addio eccellente e Lorenzo potrebbe essere proprio quell’addio. L’Inter si è già interessata a lui in passato quando i due club parlarono di un possibile scambio Icardi-Insigne, ora è tornata alla carica ma con discrezione. Le richieste di ...

Le mani su Sace. Il Governo litiga per Una poltrona molto ambita : Fabrizio Palermo, l’amministratore delegato di Cdp, ha lasciato un foglio sulla scrivania di Giovanni Tria. Su quel foglio ci sono scritti tre nomi. Sono i candidati a prendere la poltrona di ad di Sace su cui siede Alessandro Decio. Per lui l’avventura nella società della Cassa finisce qui. Almeno questa è l’intenzione perché il diretto interessato, secondo quanto apprende Huffpost da fonti finanziarie, ...

Unione europea - la corsa dell’Italia per Una poltrona a Bruxelles. I candidati : da Giorgetti a Picchi - fino a Moavero : Le fonti ufficiali dicono che il tema non è stato affrontato durante il summit Conte-Di Maio-Salvini di lunedì sera, ma quello delle nomine Ue è uno dei temi caldi delle ultime settimane, in vista del prossimo Consiglio europeo tra i capi di Stato e di governo del 20-21 giugno dove inizieranno ufficialmente le trattative sulle nomine delle alte cariche dell’Unione. L’Italia, nonostante sia rimasta in seconda fila, con il presidente ...

Una poltrona per quattro - sul capo della Marina è sfida tra i partiti : Non è propriamente il Trono di spade, ma si avvicina il momento delle scelte per il nuovo capo di stato maggiore della Marina militare e ci sono quattro ammiragli per una poltrona. Tra dieci giorni, il 21 giugno, è inderogabilmente fissato il cambio delle consegne. E il governo deve decidere. Forse accadrà gia oggi, al consiglio dei ministri. Ma ov...

Sarri o Guardiola – Da “Spy story” ad “Una poltrona per due” : Il portale “Le bombe di Vlad” scrive in merito all’intreccio tra Sarri e Pep Guardiola per la successione a Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus. Sarri Guardiola – Il “mistero” su chi allenerà la Juventus nelle prossime stagioni si fa sempre più intenso. Spy story “Sarri, per gli ambienti giornalistici. Guardiola per quelli finanziari. Una spy story in piena regola, illustri nomi del ...

Vela - GC32 Villasimius Cup : “Una poltrona per due” : GC32 Villasimius Cup, venerdì di piacevole vento nel sud della Sardegna, 5 prove disputate nella giornata di ieri Mentre giovedì doveva essere una giornata di gran vento, e non lo è stata, le previsioni dicevano che venerdì il vento sarebbe diminuito e invece il sud Sardegna ha riservato una bella sorpresa a organizzatori e partecipanti della GC32 Villasimius Cup, permettendo la disputa di ben cinque prove. E, quando si è ormai giunti a ...

Di Maio su caso Siri : “Mi meraviglia di tutto questo casino per Una poltrona. Si poteva risolvere in due minuti” : Nelle immagini un momento del comizio a casoria, in provincia di Napoli, del vicepremier Luigi Di Maio. Il ministro è intervenuto sul caso del sottosegretario della Lega, Siri, accusato di corruzione, per il quale il Movimento 5 Stelle chiede le dimissioni. “Mi meraviglio tutto questo casino per l’attaccamento ad una poltrona. Un caso che si poteva risolvere in due minuti”, ha detto Di Maio. L'articolo Di Maio su caso Siri: ...

Caso Siri - Salvini : “Andiamo avanti - Una poltrona non fa la differenza. Retroscena sui giornali? Vendono sempre meno” : “Il governo va avanti, non è una poltrona in più o in meno a fare la differenza. Invece di questionare sulle dimissioni di Tizio o di Caio, andiamo a questionare sulle tasse”. Matteo Salvini, durante un comizio a San Giuliano Terme, in provincia di Pisa, commenta i Retroscena dei giornali di oggi, secondo cui dopo le Europee vuole fare saltare il governo per salvare la poltrona di Armando Siri, il sottosegretario del Carroccio ...

Lega : "Siri non si dimette". Di Maio : "Tanto casino per Una poltrona" : Per Luigi Di Maio il caso Siri è "chiuso", ma per la Lega non è ancora così. Il vicepremier pentastellato ha parlato della questione durante un'intervista a SkyTg24 ed ha chiuso subito l'argomento: "La questione Siri si è chiusa, se non si dimette lui si andrà in Consiglio dei Ministri e si voterà il decreto proposto dal Presidente. Conti alla mano il M5S ha la maggioranza assoluta in CdM, quindi i numeri sono dalla nostra parte. Spero che ...

Caso Siri - Salvini scarica Conte : 'Non ha più la mia fiducia'. Di Maio : 'Non si può far cadere il governo per Una poltrona' : La decisione del premier Conte di portare al prossimo Consiglio dei ministri le dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, non è andata davvero giù al leader del Carroccio e vicepremier. "...

Siri - Di Maio adesso sfida Salvini : "Salta tutto per Una poltrona?" : Luigi Di Maio mette ancora un avolta nel mirino la Lega. Il vicepremier del Movimento Cinque Stelle chiede ancora una volta le dimissioni di Siri e incalza Salvini. Su Facebook il ministro dello ...

Caso Siri - Di Maio alla Lega 'Non si può far saltare il governo per Una poltrona' : 'Oggi non su uno, ma su quasi ogni giornale c'è scritto che la Lega vuole staccare la spina al governo e ha pianificato di far saltare tutto dopo il voto. E tutto questo per cosa? Per una poltrona? ...

Governo - Di Maio : Lega vuol staccare la spina per Una poltrona? : Roma, 4 mag., askanews, - 'Oggi non su uno, ma su quasi ogni giornale c'è scritto che la Lega vuole staccare la spina al Governo e ha pianificato di far saltare tutto dopo il voto. E tutto questo per ...

Governo - Di Maio : Lega vuol staccare la spina per Una poltrona? : Roma, 4 mag., askanews, - "Oggi non su uno, ma su quasi ogni giornale c'è scritto che la Lega vuole staccare la spina al Governo e ha pianificato di far saltare tutto dopo il voto. E tutto questo per ...