Una donna ha accusato l’ex presidente del Gambia di averla stuprata quando aveva 18 anni

Chi sarà la prima donna sulla LUna? : La Nasa ha deciso: nel 2024 si torna sulla Luna. Un passo simbolico che punta a sottolineare le rinnovate ambizioni spaziali a stelle e strisce. Ma anche, e soprattutto, l’occasione per testare tecnologie e personale prima di lanciarsi all’esplorazione dello spazio aperto, alla volta (ovviamente) di Marte. Non a caso, una delle principali novità riguarderà proprio l’equipaggio della prima missione lunare degli ultimi 45 anni. Questa volta, ...

In Gran Bretagna un giudice ha imposto l'aborto a Una donna disabile : Polemica nel Regno Unito per la decisione di una corte giudiziaria d’imporre l’aborto a una giovane donna con difficoltà di apprendimento, incinta da 22 settimane, contro la volontà dell’interessata. L’episodio è stato condannato oggi come “triste e angosciante” dalla Chiesa cattolica britannica, come riferisce il Guardian.Il giudice Nathalie Lieven ha stabilito che la ragazza di venti ...

Gué Pequeno : la mia vita spericolata (senza Una donna) : Nel sabato del villaggio di Gué Pequeno non c’è nessuna donzelletta che vien dalla campagna, ma 2 milioni 431 mila 367 ascoltatori mensili di Spotify, numero che lui legge sul cellulare con una certa soddisfazione e quel filo di ansia che accompagna – racconta – i giorni che precedono l’uscita di ogni suo disco. «Sono questi i momenti più belli, quelli in cui niente è ancora successo. Poi, arriva la realtà». Di realtà in trentotto anni di vita e ...

Spagna - donna abusata su Una spiaggia di nudisti vicino Valencia : fermati cinque uomini : Un bruttissimo episodio di violenza a sfondo sessuale si è verificato sulla spiaggia di El Mareny de Sant Llorenc, tratto di costa vicino Valencia, quest'ultimo frequentato da molti nudisti che amano prendere il sole completamente svestiti. Una donna, le cui generalità non sono state ovviamente rese note, nelle scorse ore infatti ha denunciato all'autorità giudiziaria spagnola di essere stata abusata da un gruppo di persone mentre tornava alla ...

Eliana Michelazzo e la verità su donna Pamela : 'Si fa chiamare così per Una fiction' : Il caso mediatico dell'anno è sicuramente quello riguardante le finte nozze di Pamela Prati, che ha visto coinvolte anche le sue due manager Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo. Dopo confronti e dichiarazioni choc rilasciate nei vari programmi di Barbara D'Urso, ecco che si continua a parlare di questo caso anche sul fronte social. Qualche giorno fa, per esempio, Eliana Michelazzo ha risposto alle domande dei suoi seguaci, i quali le ...

Emis Killa ancora senza freni su Twitter : “A Una donna non dovrebbero mai puzzare le ascelle” : Il rapper non è nuovo a uscite del genere su Twitter. Le sue frasi hanno scatenato il caos sui social

Rimini - ferisce donna in bici con Una catena - straniero in manette : Federico Garau Dopo le minacce e gli insulti rivolti ai passanti, il 25enne ha aggredito una signora in bici, colpendola con una catena e facendola cadere rovinosamente a terra. Per lui divieto di soggiorno nel comune di Rimini Ha iniziato a seminare il panico tra i passanti in via Sacramora a Rimini e per questo erano state immediatamente allertate le forze dell'ordine. L'episodio si è verificato durante il pomeriggio di ieri, ...

NessUna donna eletta - comune molisano lancia appello : “Assessora cercasi” : A Cercemaggiore, in provincia di Campobasso, il sindaco Gino Donnino Mascia ha pubblicato sul sito del comune un annuncio per chiedere alle donne del paese di farsi avanti e manifestare la volontà di far parte della giunta.Continua a leggere

Otranto - Una donna si è lanciata nel vuoto dalle mura del castello : La tragedia si è consumata sotto gli occhi del sindaco Pierpaolo Cariddi. Una tragedia ha squarciato un terso e tranquillo pomeriggio estivo ad Otranto. Una donna dell'apparente età di 50 anni si è lanciata nel vuoto ed è caduta rovinosamente nel fossato del castello cittadino, a poca distanza dall'area interessata da alcuni lavori di ammodernamento. Sono ancora sotto choc gli otrantini e lo stesso sindaco che ha assistito al terribile ...

Emis Killa : “A Una donna non dovrebbero mai puzzare le ascelle… Che incubo”. Twitter incredulo : “Pensa - ci sono donne che ca****” : Emis Killa usa i social spesso in modo molto diretto. Verrebbe anzi da dire, troppo diretto. Così è stato ieri, quando il rapper si è lasciato andare a un’affermazione abbastanza inusuale. Non certo alta filosofia, ecco. E nemmeno una battuta ironica. “A una donna non dovrebbero mai puzzare le ascelle. Neanche se fa la maratona di New York. Che incubo”. In molti hanno sottolineato il serpeggiante maschilismo della cosa (alla ...

Donna trovata morta da tempo in Una casa 'sigillata' : arrestato il figlio : La vittima, un'ex insegnante di 75 anni, era in avanzato stato di decomposizione.Era in una stanza perfettamente sigillata...