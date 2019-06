Un posto al sole | ADELE Sara Ricci | ecco quando la rivedremo anticipazioni

tvsoap

(Di mercoledì 26 giugno 2019) A Unal, la storia diPicardi è stata una delle vicende più forti degli ultimi anni: per molto tempo, la donna è stata succube delle violenze domestiche messe in opera dal marito Manlio (Paolo Scalondro) e ha anche rischiato di perdere la vita. Abbiamo lasciatoqualche mese fa alle prese con una non facile convalescenza e tra non molto tempo assisteremo al proseguimento della sua vicenda. È la stessa, interprete della signora Picardi, a comunicare le date attraverso i social network: Dunque inizieremo a rivederea fine luglio, nell’ultimo periodo di questa stagione. Non si conoscono ancora i dettagli su cosa succederà in futuro alla mamma di Susanna (Agnese Lorenzini), main un’intervista concessa a Marida Caterini lo scorso aprile ha fatto capire che in qualche modo verrà raccontata la rinascita del personaggio. ...

