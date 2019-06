Un avvoltoio gipeto italiano ripopolerà i cieli dell’Andalusia

ilfogliettone

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Un, undi grandi dimensioni, nato tre mesi fa al Parco Natura Viva di Bussolengo, in provincia di Verona è in viaggio per la Sierra de Cazorla, parco naturale dell'Andalusia, dove domani verrà reintrodotto in natura, ripopolando così idi questa area della Spagna da dove è scomparso dagli anni Ottanta. È la prima volta che accade per unnato in un parco zoologico. Prima di partire lo staff del Parco ha eseguito tutte le visite per accertarne le buone condizioni di salute.

