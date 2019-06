Ultime Notizie Roma del 26-06-2019 ore 15 | 10

Ultime Notizie Roma del 26-06-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale hai trovati dalla redazione in studio Roberta per la Polizia di Stato di Taranto il Servizio Centrale operativo di Roma hanno dato esecuzione a nove ordinanze emesse dai giudici per le indagini preliminari Presso il tribunale ordinario e quello per i minori nei confronti di un maggiorenne ed i minorenni ritenuti a vario titolo gravemente indiziati il concorso dei reati di tortura lesioni danneggiamento e violazione ...

Ultime Notizie Roma del 26-06-2019 ore 12 : 10 : Roma Daily News radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta imponente operazione all’alba dai carabinieri del Ros e del comando provinciale di Napoli con l’esecuzione su tutto il territorio nazionale di oltre 100 provvedimenti cautelari emessi dal GIP di Napoli su richiesta della procura nei confronti di appartenenti ai clan Contini Mallardo Licciardi l’attività di indagine è stata condotta anche con la porta ...

Governo Ultime Notizie : Autonomia oggi in Consiglio dei Ministri. I punti : Governo ultime notizie: Autonomia oggi in Consiglio dei Ministri. I punti oggi si gioca una partita importante in Consiglio dei Ministri. Si parla delle autonomie, uno dei temi meno mediatici ma più controversi sul piano politico. La Lega e il Movimento 5 Stelle si “sfidano” proprio su quelle spaccature che consentirono al carroccio di stravincere al Nord e ai pentastellati di conquistare il Meridione. Governo ultime notizie: i ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Omicidio Stano : altri 9 arresti - 26 giugno 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. Altre nove persone sono state arrestate a Manduria, nell'ambito delle indagini circa l'Omicidio Stano, 26 giugno 2019,

Calciomercato Napoli news/ Manolas cerca casa - Allan per il rinnovo - Ultime Notizie - : Calciomercato Napoli news: Manolas cerca casa a Posillipo. La dirigenza è al lavoro per il rinnovo di Allan, Ultime notizie,

Ultime Notizie Roma del 26-06-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio da Commissione Europea aspetterà fino al 2 luglio prima di formalizzare la richiesta degli stati europei di aprire una procedura d’infrazione contro l’Italia per il debito sarebbe una scienza politiche non economica secondo Salvini in dubbio il Consiglio dei ministri di oggi non ha convocato di sicuro non si parlerà di autonomia dopo ...

Ultime Notizie Roma del 25-06-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Braccio di Ferro sui migranti della Sea Watch 3 mare da 13 giorni al largo di Lampedusa non ce la facciamo più qui siamo come in prigione Aiutateci a sbarcare presto a mettere i piedi di Giuda anche l’appello lanciato dalla nave della NG tedesca la suocera in Italia non ci arriva possono stare lì fino a Natale la replica ...

