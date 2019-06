Uganda-Zimbabwe | Coppa d’Africa 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

oasport

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Il turbillon di emozioni offerto dallaD’Africa nelle prime partite del torneo è destinato a continuare. Nel Gruppo A, quello dei dell’Egitto paese organizzatore, alle 19 sarà la vola del match fra. Le due formazioni arrivano a questa partita in modo diverso: le Gru ugandesi hanno battuto all’esordio 2-0 la Repubblica Democratica del Congo, mentre i Guerrieri ‎si sono incappati in una sconfitta di misura (1-0) proprio contro la formazione di casa. Allo Stadio Internazionale del Cairo, è quindi tempo di scendere in campo. Ecco le probabili formazioni di una sfida che sarà visibile in direttasu DAZN.(4-2-3-1): Onyango; Mugabi, Wasswa, Juuko, Walusimbi; Aucho, Azira; Okwi, Miya, Abdu; Kaddu(4-3-3): Chibezeze; Darikwa, Hadebe, Mudimu, Lunga; Musona, Minetsi, Nakamba, Billiat; Mushekwi, Kururu Clicca ...

LuckiTiela : @serenawilliams issa role model! ???? - andreafabris96 : RT @AgentiAnonimi: Venerdì 21 giugno inizierà la Coppa d'Africa, che verrà ospitata dall'#Egitto in quella che è la prima edizione a 24 squ… - AgentiAnonimi : Venerdì 21 giugno inizierà la Coppa d'Africa, che verrà ospitata dall'#Egitto in quella che è la prima edizione a 2… -