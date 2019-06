Ue | la Corte respinge il ricorso dell' Italia | la Sicilia perde 380 milioni di fondi

Sea Watch 3 : la Corte dei diritti umani di Strasburgo respinge il ricorso della Ong : La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha respinto questo pomeriggio la richiesta di ricorso dei migranti e dell'equipaggio della Sea Watch 3, la nave di una Ong tedesca che si trova ormai da 13 giorni nel Mediterraneo, nei pressi di Lampedusa, e attende invano di poter entrare in Italia. La giornata più infuocata tra le istituzioni europee e i membri della Sea Watch è stata sicuramente quella di oggi, quando il capitano Carola Rackete ...

Sea Watch - Corte europea respinge il ricorso : no allo sbarco in Italia. “Dare comunque assistenza necessaria” : ricorso respinto. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha deciso di non imporre al governo italiano “misure provvisorie” per sospendere il decreto Sicurezza bis che vieta l’entrata della Sea Watch 3 nelle acque territoriali italiane. A bordo ci sono 42 migranti che da 13 giorni si trovano sulla nave, a circa 16 miglia dall’isola di Lampedusa. Ma anche se la richiesta non è stata accolta a Strasburgo, la Corte ha comunque “indicato ...

Sea Watch - Corte europea respinge il ricorso : no allo sbarco in Italia. Salvini : “Confermata scelta di legalità” : “Anche la Corte europea di Strasburgo conferma la scelta di ordine, buon senso, legalità e giustizia dell’Italia: porti chiusi ai trafficanti di esseri umani e ai loro complici. Meno partenze, meno sbarchi, meno morti, meno sprechi. Indietro non si torna”. Matteo Salvini dà notizia della bocciatura del ricorso della Sea Watch alla Corte europea dei diritti dell’uomo, che ha deciso di non accogliere la sua richiesta presentata ...

