U&D | Andrea Cerioli e Arianna stanno ancora insieme e su Instagram pubblicano nuove

Blastingnews

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Erano giorni cheCirrincione non pubblicavano foto romantiche sui rispettivi profilie che non comparivano pubblicamente. Questo "silenzio" aveva fatto sospettare agli utenti del web che tra i due potesse esserci in corso una crisi di coppia. Le voci su una probabile rottura erano state ulteriormente alimentate da altre presunte prove: i due innamorati avevano smesso di postare scattie non si scambiavano più dei like ai post sui social., inoltre, aveva partecipato ad un evento a Milano Marittima senza la fidanzata, a differenza di altri personaggi noti come Luca Onestini e Ivana Mrazova. Infine il bolognese, dopo la suddetta serata, aveva pubblicato un video sunel quale si mostrava da solo mentre ascoltava la canzone "What about us" di Pink....

OfficialUSS1919 : Il nuovo logo della U.S. Salernitana 1919 per la stagione numero 100. #Salernitana100 - Benji_Mascolo : Grazie per gli auguri comunque. È veramente bello sapere che ci siete sempre per me e per noi. Love u - DhasiaWezka : M O N U M E N T O. ? -