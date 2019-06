Tutte le acrobazie delle opposizioni per garantire la maggioranza al governo

ilfoglio

(Di mercoledì 26 giugno 2019) Roma. A sentirlo così tranquillo, sembra quasi insincero. “I numeri sono risicati, non lo nego. Ma la situazione non preoccupa”, dice a metà mattinata, entrando in Senato, Massimiliamo Romeo. Ma basta poco per notare che la serenità del capogruppo leghista è condivisa un po’ da tutti, nella buvette

max87230373 : RT @ilfoglio_it: L’equilibrio precario di Lega e M5s nelle commissioni parlamentari, la non belligeranza di Pd e FI. “L’opposizione che tut… - ilfoglio_it : L’equilibrio precario di Lega e M5s nelle commissioni parlamentari, la non belligeranza di Pd e FI. “L’opposizione… -