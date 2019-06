Trumpizzazione completa Salvini evoca il muro con la Slovenia | Non escludo

huffingtonpost

(Di mercoledì 26 giugno 2019) “Si è riaperta la rotta balcanica, a luglio partiranno i pattugliamenti misti con gli sloveni, ma se il flusso di migranti non dovesse arrestarsi, a mali estremi estremi rimedi: non escludiamo la costruzione di barriere fisiche alla frontiera come fatto da altri Paesi europei ”. Lo ha detto il ministro dell’interno Matteo, parlando alla conferenza stampa al Viminale sulla Sea Watch. Il governatore del Friuli Venezia Giulia è pronto a chiedere la sospensione del trattato di Schengen nel caso in cui non si riuscisse a fermare i migranti che arrivano via terra dal confine con la.Pochi giorni faaveva annunciato i controlli congiunti con la, a partire dal 1° luglio. “Abbiamo bloccato gli ingressi via mare e ora rafforziamo la vigilanza per proteggere le frontiere terrestri. Dopo anni, l’Italia non ...

